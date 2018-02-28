Bu hafta iki kişi adaya veda etti! Survivor 2018’de kim elendi? Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da pazar gecesi dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kaybeden gönüllüler takımında dört eleme adayından bir kişi SMS oylaması sonucu elendi. Survivor 2018'de bir kişi de diskalifiye olarak adadan gitti. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi? Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Günlerdir merak edilen Survivor’da kim elendi sorusu yanıt buldu. Gönüllüler takımından bir kişi yarışmadan elendi. Survivor 2018’de bir kişi de sağlık sorunları nedeni ile diskalifiye oldu. Dün gece SMS oylaması sonuçları belli oldu. Ayrıca Survivor’da ödül oyunu da oynandı? Peki kim elendi? Ödülün sahibi kim oldu? İşte tüm detaylar…

4 ADAY SEÇİLDİ

Oylama sonucu ilk aday belirlendi. İlk oy Nevin'e çıkınca Nevin çok şaşırdı fakat bir oy daha Nevin'e çıktı. Oylamada 2 Nevin, 5 Birsen ve 5 Gizem çıktı. Oylamada iki aday eşit sayıda oy alınca ikisi de aday oldu. Oylama sonucu ilk iki aday Birsen ve Gizem oldu. Melih, üçüncü adayı kendisi ile hiçbir problemim yok diyerek ve performansından ötürü Cumali olarak seçti. Dördüncü adayı ise Yağmur seçti. Yağmur, Ramazan'ı seçti. Yağmur, ‘Ramazn'ın burada kalacağını bildiğim için seçtim' dedi.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2018’de gönüllüler takımı bu akşam oldukça stresli bir akşam yaşadı. Geçtiğimiz günlerde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir kez daha elenme heyecanına tanıklık etti. Gerçekleşen ada konseyinin ardından Cumali, Birsen, Gizem ve Ramazan’ın isimleri elenme potasında yer almıştı. Halk tarafından yapılan SMS oylamasıyla birlikte gönüllüler takımından adaya veda eden isim belli oldu. Yapılan oylamanın ardından en az oyu alıp adaya veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Alp Kırşan: Bu hafta kazanan takım sigara böreği yiyecek. Sonra mor odada oyun oynanacak ve 5 bin TL değerinde mor puan kazanacak.

All Star: 8 Gönüllüler: 10 Ödülün sahibi Gönüllüler oldu.

Ödülü kazanan Gönüllüler sigara böreklerini yedi ve 5 bin TL değerindeki ödülü almak için kendi aralarında yarıştı. Oyunda masa üzerindeki labirentten topun ortadaki deliğe geçirilmesi için çaba sarfediliyor. Kızlardan birinci çıkan 1 kişi ile erkeklerden çıkan birinci kişi yarışacak.

Gizem ve Emre finale kaldı. Ve Emre oyunun galibi oldu.

BİR KİŞİ DİSKALİFİYE OLDU

Ecem yarışamıyordu. Bunun sebebi doktorumuz son ana kadar devam edebilir diye bekledi ancak Ecem'in sağlığından dolayı devam edemeyeceğini söyledi. Ecem için Survivor macerası sona erdi. Yakında yedek bir oyuncu gelecek.