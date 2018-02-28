Beşiktaş Lens’in bonservisini aldı! KAP açıklaması…

Beşiktaş, Sunderland'den kiralanan Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yer alan açıklamada, “07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland Kulübü’nden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens’e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır” denildi.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro

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