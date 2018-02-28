Beşiktaş Kulübü, ‘Mini mini bir kuş donmuştu’ şarkısını çalan görevliyi kovdu

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından statta "Mini mini bir kuş" çocuk şarkısını çalan kişinin görevine son verdi.

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Spor Stüdyosu programında TRT Spor muhabiri Yasin Dallı’nın sorularını yanıtladı.

Albayrak, Fenerbahçe’yi 3-1 yendikleri maçın ardından Vodafone Park hoparlörlerinden ‘Mini mini bir kuş donmuştu’ şarkısını çalan görevlinin işine son verildiğini açıkladı.

Konu hakkında konuşan siyah beyazlı yönetici, “Türkiye’de korktuğum şeyler oluyor, kutuplaşmalar geliyor. Bizim stadımızda olan ‘Mini mini bir kuş’ şarkısından bizim haberimiz yok. Kimsenin haberi yok. Anons yapan arkadaşımız kendi insiyatifiyle yapmış ve işine son verdik. Başkanımız anormal sinirlendi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şenol Güneş ile sorunları olmadığını dile getiren Albayrak, “Şenol Güneş ile hiçbir sorunumuz yok. Zaten abi deriz. Aile dostumuz. Babam da her hafta arar. Şenol hoca bizim gerçekten büyüğümüz. Profesyonel bir çalışanımız ama dostumuz. Tahmin ediyorum bizi içerden yıkmak için bilinçli yapılan şeyler” dedi.

Fenerbahçe`de 4 futbolcu, derbide toplam 62 dakika topa dokunamadı! Beşiktaş karşısında yaklaşık 70 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen Fenerbahçe'de dört futbolcu uzun süre topla buluşamadı. İlgili Haberi Oku