Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Benfica Talisca’nın bonservisini uzattı

Portekiz ekibi Benfica, kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
22:3328 Şubat 2018
0
Benfica Talisca’nın bonservisini uzattı

İki sezondur kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, kulübü Benfica ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Benfica, internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın 2019’da bitecek sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.

MONACA İLGİLENİYORDU

Beşiktaş’ın bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa Ligi takımlarından Monaco da ilgileniyordu. 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 33 maça çıkarken 14 gol ve 3 asist kaydetti.

28 Şubat 2018 Beşiktaş`ta şarkı krizi! İlgili Haberi Oku

Etiketler
BENFİCA beşiktaş bonservis talisca
Son güncelleme: 22:37 | 28.02.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER