Bayern Münih idmanında gerginlik! Hummels ile Lewandowski…

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'te, bugün yapılan idmana Lewandowski ile Hummels arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih’in yaptığı idmandaki çift kale maçta aynı takımda yer alan Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile savunma oyuncusu Mats Hummels arasında gerginlik yaşandı.

Tolisso’nun attığı golle Lewa ile Hummels’in yer aldığı takım kaybederken; golün ardından ortam gerildi. Hummels, “Lewandowski, ciddi misin? Cidden ayakkabılarını mı bağlıyorsun? Kahretsin” derken, Lewandowski ise, “Topu kaybettin” cevabını verdi.

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Hummels, “Bu bir hataydı ancak senin tavrın da hatalı” cevabını verirken; Lewa da, “Sürekli top kaybediyorsun, sadece konuşuyorsun” dedi. Bu yanıta öfkelenen tecrübeli savunma oyuncusu ise, “Kapa çeneni, kaybol” ifadesini kullandı.

Birbirlerine fiziki müdahalede bulunmayan ikilinin, maçın ardından özür dilemediği ve el sıkışmadığı belirtildi.