Zirvede eşitlik! Başakşehir liderliği Galatasaray’a kaptırdı! İşte güncel Süper Lig puan durumu…

Süper Lig hafta Galatasaray'ın farklı galibiyeti başlamış, ardından derbiyi Beşiktaş'ın kazanması ile zirvede puan durumu kızıştı. Başakşehir'in Gençlerbirliği karşısında puana kaybetmesi ile zirvede eşitlik sağlandı. İşte Süper Lig puan durumu, maç sonuçları ve gelecek hafta fikstürü...

Beşiktaş dev derbide Fenerbahçe’yi yenerek zirve yarışına tekrar ortak oldu. Galatasaray evinde Bursaspor’u yenerek güncel puana durumuna göre liderliği Başakşehir’den devraldı. Süper Lig zirvesindeki heyecan bitecek gibi değil. Dört takımında puanları birbirine çok yakın. Gelecek hafta fikstürüne göre zirvedeki takımlardan Başakşehir ve Fenerbahçe evinde oynayacak. İşte Süper Lig güncel puana durumu ve 24. hafta fikstürü…

GÜNCEL PUAN DURUMU 24. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART CUMA

Bursaspor 20:00 Kayserispor

3 MART CUMARTESİ

Kasımpaşa 13:30 OsmanlısporBaşakşehir 16:00 GöztepeKarabükspor 19:00 Galatasaray

4 MART PAZAR

Antalyaspor 13:30 SivassporGençlerbirliği 13:30 AlanyasporKonyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 Akhisarspor

5 MART PAZARTESİ

Trabzonspor 20:00 Beşiktaş

HAFTANIN SONUÇLARI

23.02.2018 20:00 GALATASARAY A.Ş. 5 – 0 BURSASPOR23.02.2018 20:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 3 – 0 ATİKER KONYASPOR24.02.2018 16:00 KAYSERİSPOR 3 – 2 KASIMPAŞA A.Ş.24.02.2018 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 – 2 TRABZONSPOR A.Ş.25.02.2018 13:30 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 0 – 0 ANTALYASPOR A.Ş.25.02.2018 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 3 – 1 KARDEMİR KARABÜKSPOR25.02.2018 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 1 – 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR25.02.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 – 1 FENERBAHÇE A.Ş.26.02.2018 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 – 1 GENÇLERBİRLİĞİ