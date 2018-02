Usain Bolt hayallerini gerçekleştirdi! İşte takımı…

Geçtiğimiz yaz yeni kariyeri için çalışmalara başlayan rekortmen atlet Usain Bolt, hedefinin bir gün taraftarı olduğu Manchester United'da forma giymek olduğunu söylemişti. Atletizmde kazandığı sekiz altın madalya,100 ve 200 metrede dünya rekorundan sonra Jamaikalı atletin futbolculuk kariyerine nerede başlayacağı merak konusuydu.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s

— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 26 Şubat 2018