Teleset Mobilya Akhisarspor’un Galatasaray’ı konuk ettiği maçta Okan Buruk şoku
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği yarı final ilk maçının devre arasında Akhisar'ın teknik direktörü Okan Buruk devre arasında itirazları nedeniyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray’ı konuk ederken ev sahibi ekip Akhisarspor’da Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmanın devre arasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildi.
İlk yarıda hakem kararlarına yoğun bir şekilde itiraz eden Okan Buruk, devre arasında da tepkisini sürdürünce Uğurlu, Buruk’u tribüne gönderdi. Buruk maçın kalanını locadan takip etti. Okan Buruk ceza alması halinde takımının hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacak.
Son güncelleme: 21:56 | 27.02.2018