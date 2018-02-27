Teleset Mobilya Akhisarspor’un Galatasaray’ı konuk ettiği maçta Okan Buruk şoku

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği yarı final ilk maçının devre arasında Akhisar'ın teknik direktörü Okan Buruk devre arasında itirazları nedeniyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray’ı konuk ederken ev sahibi ekip Akhisarspor’da Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmanın devre arasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildi.

İlk yarıda hakem kararlarına yoğun bir şekilde itiraz eden Okan Buruk, devre arasında da tepkisini sürdürünce Uğurlu, Buruk’u tribüne gönderdi. Buruk maçın kalanını locadan takip etti. Okan Buruk ceza alması halinde takımının hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası | Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray: 1-1 (İkinci yarı oynanıyor) Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray maçı ile başlıyor. Final yolunda avantaj elde etmek isteyen iki ekibin Akhisar'ın evinde bir araya geldiği maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk devre arasında yaptığı itirazlardan ötürü hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildi. İlgili Haberi Oku