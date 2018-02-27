Survivor Ümit Karan kimdir? Ümit Karan hangi takımlarda oynadı?

Suvivor'a ikinci kez katılan Ümit Karan başarılı performansının yanı sıra ada yaşantısında gösterdiği "kaptan" davranışlarıyla da dikkat çekiyor. Eski futbolcu Ümit Karan A Milli Takım ve Galatasaray'da oynadı. Peki Survivor Ümit Karan kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Daha önce Survivor'a 3. olan Ümit Karan bu yıl Survivor 2018’de şampiyon olmak için yarışıyor. Her iki takımdaki kendinde yaşça küçük kişilerle kafa kafaya yarışan eski futbolcu Ümit Karan, Survivor performansıyla beğeni topladı. Heyecan içinde devam eden Survivor 2018'da başarılı performans sergileyen Ümit Karan'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Oynadığı takımları, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte Survivor Ümit Karan kimdir sorusunun yanıtı ve hakkında tüm merak edilenler…

ÜMİT KARAN KİMDİR? SURVİVOR ÜMİT KARAN EŞİ KİM?

Ümit Karan Survivor 2018 All Starlar takımında yer alacak isimlerden biri oldu. Futbolculuk kariyeri ile milyonların sevgilisi olan Ümit Karan Survivor'da da iz bırakan isimlerden biri olmayı başarmıştı. Ümit Karan eşi Zeynep Karan evliliğini mutlu şekilde devam ettiriyor. Eşi Zeynep Karan'dan bir çocuğu bulunan Ümit Karan'ın, Ümit Can Karan adında bir de oğlu vardır. Katıldığı sezonun iddialı isimlerinden biri olan Ümit Karan aynı iddiasıyla bu kez Survivor 2018'de şampiyonluk istiyor…

Survivor Ümit Karan 1 Ekim 1976 yılında Berlin'de doğdu. Eski millî futbolcu olan Ümit Karan, kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

2001'DE GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.

2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 ‘da Beşiktaş'a karşı kaydetti. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktadıydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi. Ümit Karan 2011'de futbolu bıraktı.

10 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

16 kez Türkiye A millî takımına çağrılan Ümit Karan, 10 maçta forma giymiş ve 3 gol attı. Ümit Karan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya katılmış ve 3. olmuştu.