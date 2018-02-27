Survivor Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema’nın ikiz kardeşi ve hayatının bilinemeyenleri…

Survivor 2018'in en iddialı isimlerinin başında gelen Sema Aydemir, 2017'de olduğu yine bu sene de Survivor'da fırtına gibi esiyor. All star takımında yarışan Survivor Sema kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Survivor Sema Aydemir kadar ikiz kardeşi de merak ediliyor. İşte Survivor Sema ve hayatının bilinmeyenleri...

2017 yılında katıldığı Survivor ardından 2018’de Survivor all star takımında yarışan Sema Aydemir, geçen sene programın sonlarına doğru geçirdiği sakatlık yüzünden istediği performansı gösterememişti. Bu sene geçen seneki şanssızlığını telafi etmek isteyen Survivor Sema, yarışmaya iyi başladı. Peki Survivor Sema kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, eski eşi kimdir, ikizi var mı? İşte Survivor Sema Aydemir’in bilinmeyenleri…

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, Survivor’ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almıştır. Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istastiki performansta 1.67’lik oran ile liste başında yer almıştır.

17 Ağustos 1985 yılında Bursa’da dünyaya gelen Sema Aydemir, atletizmdeki başarısıyla Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmiş ve ismini duyurmuştur. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da yapılan yarışta 56.62sn’lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017’de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor’ın ünlüler kadrosunda yer aldı. Sema Aydemir Survivor 2018 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alıyor.

İŞTE SURVİVOR SEMA VE İKİZİ SEDA AYDEMİR

Survivor Sema’nın ikizi olduğu geçtiğimiz sene Survivor 2017’de kazandığı iletişim ödülüyle ortaya çıkmıştı. Kardeşler öylesine benziyordu ki gören “Sema Survivor’dan elendi mi?” diye sordu. İşte Sema Aydemir’in ikiz kardeşi…

İkiz kardeşler arasında az da olsa farklılık olur ancak Sema ile ikizi Seda arasında hiçbir farklılık yoktu. Kardeşleri görenler önce şaşkınlığını gizleyemedi. Sonra “Survivor’da dublörü olarak katılsa kimse anlamaz” yorumları yapıldı.