Survivor Funda kimdir? Yarışlarda fiziği ile dikkat çeken Funda Alkayış kaç yaşında?

Survivor'da ilk kez mücadele eden gönüllü takımının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Funda Alkayış, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok merak isimleri arasında yer alıyor. Survivor yarışlarında hırslı ile beğeni toplayan Survivor Funda kimdir merak ediliyor. İşte Survivor Funda kimdir, kaç yaşında ve merak edilen tüm soruların cevabı haberimizin içerisinde...

TV8 ekranlarda Survivor’ın başlamasıyla ekranlarda fırtına gibi esmeye de başladı. Bu sene geçmiş senelerin en güçlü Survivor yarışmacılarının karşısında çıkan gönüllüler takımı kadrosundaki isimlerde biri de Funda Alkayış oldu. Kick Boks Dünya Şampiyonluğu da bulunan Survivor Funda kimdir, evli mi, Survivor Funda kaç yaşında merak ediliyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

SURVİVOR FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Diken Alkayış, 1987 yılında Mersin'de doğmuştur. Eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. 2009 yılında zayıflama amacıyla spora başlayan Funda Diken Alkayış; daha sonra sporu hayatına dahil etmiş ve Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu spor dallarıyla uğraşmaktadır.

Ali Alkayış ile evlidir. Funda Alkayış, spora ilk başladığında ailesinin karşı olduğunu bunun nedeninin ise vücudunun morarmış olmasını gösteriyor. Ancak bu spordan vazgeçmediğini inat ettiğini ve başarılı olduğunu belirtmiştir. Kickboksu erkek sporu olarak görmediğini bir çok kadın sporcunun erkek sporcudan başarılı olduğunu belirtmiştir. Bir sporda başarılı olmak için istemenin ve kazanmaya olan inancın önemli olduğunu belirtmiştir. Dünya Şampiyonu olan ve ülkemize 2 altın madalya getirmiştir.