Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Survivor Anıl nereli?

Survivor ekranlarda tüm hızıyla devam ederken, birçok Survivor 2018 yarışmacıları da yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor. Bu isimlerden biri de Anıl Berk Baki oldu. Peki Survivor Anıl Berk kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Survivor Anıl kim, yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgileri haberimiz içerisinde bulabilirsiniz...

Survivor’da yarışmacılar elenmeye, takımlar azalmaya başladı, Survivor all star ve gönüllülerin mücadeleleri nefes kesmeye devam ediyor. İlk kez Survivor’da boy gösteren gönüllüler takımındaki Anıl Berk Baki en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Spor ile yakından ilgilenen Survivor Anıl ile ilgili olarak sosyal medyada sıkça sorulan soruların başında Anıl Berk Baki kimdir, Survivor Anıl kaç yaşında, Survivor Anıl Berk nereli gibi sorular geliyor. Peki Survivor’ın yakışıklı yarışmacısı Anıl Berk Baki kimdir, Anıl Berk nereli, Survivor Anıl kaç yaşında? İşte merak edilen soruların cevabı…

SURVİVOR 2018 YARIŞMACISI ANIL BERK BAKİ KİMDİR? SURVİVOR ANIL BERK KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Anıl Berk, Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü’nden mezun oldu.Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenen Anıl Berk Baki, ardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başladı. Kendisini bu alanda geliştiren Anıl Berk Baki, Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.

Crossfit antrenrölüğü de yapan Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmektedir. Aslen Trabzonlu.Anıl Berk Baki’nin Survivor’daki sloganı; “Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir..” şeklinde.