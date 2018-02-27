Survivor all star yarışmacısı Sahra kimdir? Survivor Sahra Işık nereli?

4 yılın ardından tekrar Survivor'da boy gösteren Sahra Işık'ın neler yapacağı merak ediliyor. Bir diğer merak konusu da voleybolcu geçmişi olan Survivor Sahra kimdir? Sahra Işık kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sahra hakkında merak edilenler...

Survivor 2018 kadrosundaki en dikkat çeken kadın yarışmacıların başında gelen Sahra Işık, geçmiş yıllarda katıldığı Survivor’da performansı kadar ada yaşantısıyla da gündeme gelmişti. Survivor Gönüllüler için yarıştığı dönemde beraber yaşadığı yarışmacı arkadaşlarıyla sık sık tartışmaya giren Survivor Sahra, all star takımıyla neler yapacağı merak konusu. Peki Survivor Sahra kim? Sahra Işık nereli, boyu kaç, kaç yaşında merak ediliyor. Voleybolcu kimliği ile tanınan Survivor Sahra Işık aynı zamanda modellik de yaptı. İşte 10 Şubat gününde başlayacak Survivor All Star yarışmacısı Sahra hakkında detaylar haberimizde…

SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR?

Survivor 2014 ve Survivor All Star'da yer alan Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. ncü oldu ve Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Survivor All Star kadrosunda da yer alan Sahra Işık, Pascal Nouma, Doğukan Manço, Hasan Yalnızoğlu, Hilmi Cem İntepe, Turabi Çamkıran, Ahmet Dursun, Bozok Gören, Anıl Tetik, Hakan Hatipoğlu, Taner Özdeş, Serenay Aktaş, Merve Aydın, Almeda Abazi, Duygu Çetinkaya, Merve Oflaz, Fulya Keskin, Begüm Yücetan, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Özlem Çalın gibi isimlerle yan yana mücadele etti. Survivor’da hırslı kimliğiyle ve tartışmalar ön plana çıkan Sahra Işık, şimdiler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.