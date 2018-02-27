ŞİFRESİZ CANLI YAYIN: Akhisar Galatasaray maçı canlı izle! (Ziraat Türkiye Kupası) Akhisarspor GS maçını hd canlı izle

Türkiye Kupası'nda finalistlerden birini belirleyecek Akhisar Galatasaray maçı heyecan dorukta. Akhisar Galatasaray hangi kanalda diye merak eden taraftarlar için haberimizin içerisinde maçı canlı izleme linki bulunuyor. Akhisarspor Galatasaray maçı için aspor canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilirsiniz. İşte şifresiz olarak canlı izlenecek Akhisar Galatasaray maçı ilk 11'i ve mücadelenin detayları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan artık üst seviyede. Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray Akhisar maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkan takımlar belli olacak. İlk finalist olmak isteyen Galatasaray Akhisarspor karşı karşıya geliyor. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen Sarı kırmızılı ekip zorlu Akhisar deplasmanında karşısında tur şansı arayacak. Galatasaray’ın yüksek motivasyonla çıkacağı Akhisar Galatasaray maçı nefesleri kesecek. Taraftarların başlamasını sabırsızlıkla beklediği beklediği Akhisarspor Galatasaray maçı şifresiz ve canlı izlenebilecek. Başlamasına artık dakikaların kaldığı Akhisar Galatasaray maçı hangi kanalda diye merak eden futbol severler canlı yayın linki arayışına başladı. İşte Akhisar Gs maçı hakkında bilinmesi gerekenler ve Akhisar Galatasaray maçını canlı izle imkanı veren link…

AKHİSAR GALATASARAY MAÇI ASPOR CANLI İZLE

AKHİSARSPOR GALATASARAY CANLI ANLATIM

Türkiye Kupası Yarı Final ilk etap maçında Akhisarspor, evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. 20:30’da başlayan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Akhisarspor 10. dakikada Seleznov’un golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray Ahmet Çalık’ın 21. dakikadaki golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1.

AKHİSAR GALATASARAY İLK 11

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Eray, Larsson, Seleznyov

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Yasin, Belhanda, Rodrigues, Sinan

Aslanlarımız karşılaşma öncesinde ısınıyor… pic.twitter.com/OnyTV0Sy9I — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 27 Şubat 2018

AKHİSARSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türkiye Ziraat Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek Akhisarspor Galatasaray maçı 20:30'da başlayacak. Akhisar Galatasaray maçı aspor kanalında canlı yayınlanacak.

AKHİSAR'IN YENİ STADINDA İLK BÜYÜK MAÇ

Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta ‘Üç Büyükler’ arasında ilk kez Galatasaray’la karşılaşacak.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Donk ve Denayer, kupa maçının kadrosunda yer almayacak. Fernando’nun ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

OLCAN ADIN GALATASARAY MAÇINDA DA YOK

Akhisar’da sakatlığı nedeniyle 3-0’lık Konyaspor karşısında forma giyemeyen Olcan Adın’ın, Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Sakatlığı tam olarak geçmeyen tecrübeli futbolcu Olcan Adın, ilk 11’de sahada bu maçta da yer alamadı.

Ahmet Çalık ve gol anı. pic.twitter.com/YYljAm2Kev — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 27 Şubat 2018

LATOVLEVİCİ YENİDEN İLK 11’DE

Galatasaray'da İasmin Latovlevici, Türkiye Kupası'nda 11'deki yerini aldı. Yuto Nagatomo'nun gelmesiyle pabucu dama atılan Rumen oyuncu, Fatih Terim'in tercihleri arasında yer aldı. 14. Maçına çıkan Latovlevici, 4 müsabaka daha oynarsa sözleşmesi kontarındaki özel başarı maddesi gereğince otomatikman uzaycak.