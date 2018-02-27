Sibirya soğukları futbolu vurdu! Kollarına çorap giydiler

Sibirya'dan gelen soğuk hava Avrupa futbolunu da vurdu. Romanya'da bir futbol takımı oyuncuları çorapları kollarına giyerek oynadı. Rusya'da bir İskoç futbolcu soğuğa karşı Cesur Yürek'i oynadı. Juventus-Atalanta maçı oynanamadı, Bulgaristan'da bütün maçlar ertelendi.

Sibirya’dan gelen soğuk hava Avrupa futbolunu da vurdu. Romanya’da FCSB ile deplasmanda karşılaşan Sepsi takımı şoke eden soğukla karşılaşınca ne yapacağını bilemedi.

Hazırlıksız ve kısa kollu formayla gelen Sepsi oyuncuları sahada donmamak için ilginç bir çözüm üretti. -8 derecede oynanan maçta çorapları kollarına giyen futbolcular soğukla mücadele etmeye çalıştı.

Çorapların uç kısımlarını keserek kollarına giyen oyuncular ilginç görüntüler oluşturdu.Maçı ise FCSB 2-0 kazandı.