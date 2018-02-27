Semih Şentürk’ten tepki çeken sevinç! 22 yaşındaki Alper anlattı, Semih cevap verdi

Semih Şentürk'ün ligden düşmeme mücadelesi veren Manisaspor'un üzüntüden yıkılmış genç futbolcusu Alper Önal'a karşı yaptığı gol sevinci, büyük tepkilere neden oldu. Genç futbolcu yaşadığı o anları SKOR'a anlatırken Semih Şentürk de açıklama yaptı.

ÜMİT GENÇ / SKOR ÖZEL

Spor Toto 1.Lig’in 24.haftasında dün oynanan Manisaspor-Eskişehirspor maçına Semih Şentürk’ün yaptığı olay hareket damga vurdu… Bu sezon 9 puanı silinen ve 14 puanla 17.sırada yer alan Manisaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Eskişehirspor’da milli futbolcu Semih Şentürk’ün yaşadığı gol sevinci tepki çekti.

ALPER’İN ÜZERİNDEN ATLADI

Mücadelenin 86.dakikasında Hasan Ayaroğlu’nun attığı gol sonrası oluşan sevinç yumağına katılmak için koşan Semih Şentürk üzüntü içinde yerde oturan 22 yaşındaki genç futbolcu Alper Önal’ın üzerinden atladı.

Alaycı bir ifadeyle genç Alper’in üzerinden atlayarak daha sonra gülen Semih Şentürk’ün bu sevinci büyük tepkilere neden oldu.

Küme düşme mücadelesi veren Manisaspor’un son dakikalarda yediği gol sonrası yere çöken Alper Önal, Semih Şentürk’ün kendisine yaptığı o hareket nedeniyle oldukça üzgün olduğunu ifade etti.

”NEDEN YAPTIĞINI SORMAK İÇİN SESLENDİM DUYMADI”

Konuyla ilgili SKOR’a konuşan Alper, ”Maç içerisinde Semih abiyle hiçbir kötü diyaloğumuz olmadı. Kendisi iyi bir insan zaman zaman sohbet ettik. Golden sonra ben yerde üzüntü yaşıyordum. Birden gelip üzerimden atladı. Ne olduğunu anlamadım dönüp arkama baktım ve alaycı şekilde güldü. Neden böyle yaptığını sormak için seslendim ama beni duymadı. Daha sonra da oyundan çıktı zaten. Bir daha da konuşmadık” ifadelerini kullandı.

SEMİH ŞENTÜRK’TEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından SKOR’un haberine Twitter hesabından yanıt veren Semih Şentük, şu açıklamayı yaptı;

“Herkes nasıl biri olduğumu bilir. Alper gol sevinci biz yaşarken birden önümde olduğunu farkettim ve üstünden atladım. Maç içinde o kadar çok konuştuk ki aramızdaki muhabbetten dolayı arkama bakıp ikimiz de gülüştük. Alper bana seslenmemiştir. Manisa camiasına saygısızlık etmem”

Görüntü 45skor.com’dan alınmıştır…

Semih Şentürk’e sosyal medyada verilen tepkiler…

“Ben sporcunun zeki,çevik ve ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim”Mustafa Kemal ATATÜRK Semih Şentürk adlı şahısta sizce hangisi var? pic.twitter.com/nNApIlE5uw — Paşalı (@pasali1925) 27 Şubat 2018

Bir yanda zorluklar içinde boğuşan Gaziantepspor futbolcularını bağrına basan Ankaragücü futbolcuları ve taraftarı, bir yanda zorluklar içerisinde ki takımlardan biri olan Manisaspor’a gol attıktan sevinci abartıp rakibinin üstünden atlayıp gülen Milli forma giymiş Semih Şentürk pic.twitter.com/HKYD6ZZ72T — YEK BAŞKAN (@YekBaskan) 27 Şubat 2018