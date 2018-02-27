PSG’de Neymar depremi! Dünya Kupası tehlikede…

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar için Fransızlar, "3-4 hafta oynayamayacak" açıklamasını yapsa da Brezilya basını, "Neymar ameliyat olacak ve 2 ay oynayamayacak. Mayıs başı sahalara dönebilir. Ama Dünya Kupası'na nasıl form tutacağı endişe yaratıyor" diye yazdı

Fransız basınında Neymar’ın sakatlığı hakkında çıkan “Real Madrid maçını kaçıracak ama 3-4 hafta sonra sahalara dönecek” haberleri, Brezilya’da doğrulanmadı. Brezilya’nın en önemli spor haber kanalı Globoesporte, “Neymar ameliyat olacak ve 2 ay futbol sahalarından uzak kalacak” haberini yaptı.

Pazar günü Marsilya maçında sağ ayak bilegini çok kötü burkan ve sahadan sedyeyle çıkan Neymar’ın iyi bir rehabilitasyon süreci geçirmemesi halinda Dünya Kupası’nda oynamasının bile zor olduğu belirtildi.

Globoesporte’deki haberde, “Neymar’ın sakatlığı hakkında son karar ameliyat edilmesi oldu. Bu durumda tedavi süreci iki ayı bulacak. Mayıs başından önce Paris Saint Germain forması giyemeyecek. Mayıs’tan itibaren PSG ile Ligue 1 ve takım yoluna devam ediyorsa Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Ama Dünya Kupası’na kadar nasıl form tutacağı endişe yaratıyor” ifadeleri kullanıldı.

Alman Bild Gazetesi ise, Neymar’ın sakatlığının Manuel Neur’inkine benzediğini ve Alman kalecinin tarak kemiğindeki kırık nediyle Ekim ayından beri futbol oynayamadığını yazdı. Bild, “Neymar’ın çabuk iyileşmesi için kırık kemiği ince bir vidayla fikslenecek” ifadesini kullandı.

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