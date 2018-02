Ortalığı karıştıran pozisyon! ‘Dirsek elle oynama sayılmıyor mu?’

Spor Toto Süper Lig’de 23.haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir’in şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybettiği maça yaşanan bir penaltı pozisyonu damga vurdu.

DİRSEĞE ÇARPTI DEVAM DEDİ!

Mücadelenin 82.dakikasında durum 1-1 devam ederken gelişen Gençlerbirliği atağında top ceza sahası içerisinde Başakşehirli Caiçara’nın eline temas etti. Maçın bitimine 10 dakika kala yaşanan bu pozisyonda Gençlerbirliği oyuncuları yoğun penaltı itirazında bulundu. Ancak maçın hakemi Ümit Öztürk topun dirseğe çarptığını işaret ederek devam kararı verdi.

Öztürk’ün verdiği bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Pozisyonun penaltı olduğunu düşünenler sosyal medyada hakeme tepki gösterdi. Pozisyonun dirseğe çarpsa bile penaltı olması gerektiğini söyleyen futbol yorumcuları ilk yarıda benzer bir pozisyonda Başakşehir’in penaltısını vermeyen Ümit Öztürk’e tepki gösterdi.

Eski MHK başkanı ve spor yazarı Bülent Yavuz pozisyonları değerlendirdi. Yavuz elle oynamaların 10 kusurlu hareketten biri olduğunu söyledi…

’10 KUSURLU HAREKETTEN BİRİYDİ’

Haftanın kapanış maçında hakem Ümit Öztürk, özellikle disiplin uygulamalarında önemli hatalar yaparken ceza alanları kontrolünde de zaman zaman yetersiz kaldı. Sağnak yağmur altındaki maçta tabii ki pozisyonları doğru yorumlamak hayli zordu ama bu klastaki hakem için çok zor olmamalı. 1. devrede Gençlerbirliği’nden Manu'nun ceza alanı sol ön köşesi içerisinde havadan gelen topa elleriyle müdahale etmesi 10 kusurlu hareketten biriydi.

Hakem yakın olmasına rağmen bu topu çarpma olarak değerlendirdi. Keza 2. devrede de G.Birliği'nin bir penaltı itirazı yine kabul görmedi. Zaten bu elle oynamalarla alakalı hakemler bir standardı yakalayamadı. Gökhan İnler'in rakibinin kaval kemiğine gelecek şekildeki darbesine sarı kart verildi. Oysa sarıdan biraz daha sınırları zorlayan bir müdahale gibi göründü. Başakşehir'in attığı gol ise başlangıçta ofsayt gibi görünse de yayıncı kuruluşun piero görüntüsüne göre de temizdi.

Sosyal medyada da penaltı pozisyonu için birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

Bu akşamki başakşehir maçında dirsek diye penaltı vermeyen utanmadan da dirseği gösteren hakem taklidi yapan ve asrın komedisine imza atan Ümit Öztürk den sonra bu lig ciddi ciddi midemi bulandırmaya başladı.

Artık premier ligden bir takım tutma zamanı geldi de geçiyor bile. pic.twitter.com/tyNrCQ6IQj

