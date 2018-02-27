Önder Özen’den ilginç Jose Mourinho anısı

beİN Sports'ta yorumculuk yapan Önder Özen, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho ile arasında geçen bir diyaloğu anlattı.

beIN Sports yorumcusu Önder Özen Beşiktaş’ta görev aldığı dönemde Chelsea Teknik Direktörü olan Mourinho ile yaşadıkları bir anıyı anlattı.

Portekizli teknik adam ile Demba Ba’nın Beşiktaş’a transferi döneminde görüştüklerini söyleyen Özen, “Çok etkilendim. Etkileneceğimi o kadar zannetmiyordum. Demba Ba’nın transferi nedeniyle aşağı yukarı 8 ay görüştük, mesajlaştık falan güzel bir hikayemiz var. Ben çok etkilendim. Bazıları şöhreti çok sever, yakışır da. Jose Mourinho biraz bu. Hollywood starı gibi olmayı seviyor. Öyle bir özel hayatı yok ama orada olmayı seviyor. Neon ışıkları onu göstersin istiyor. Trend Topic olmak istiyor ama çok yakışıyor.” dedi.

Mourinho ile aralarında geçen bir sohbeti anlatan Özen, “İlk buluşmamızda buradaki bir otelde onlar Chelsea ile beraber Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi maçı oynamaya geldiler. Liste istedik Belçika’daki kiralıkların listesi ve Demba Ba’nın durumu. Kontak kurmaya çalışırken şunu söyledim, ‘Siz takım planlaması konusunda dünyanın en iyilerinden bir tanesisiniz’ dedim kaşını kaldırdı. ‘Benim İngilizcem pek iyi değil, o yüzden dilim sürçtü, dünyanın en iyisi sizsiniz’ dedim kaşını kaldırdı.” ifadelerini kullandı.

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