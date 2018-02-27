Neymar’da korkulan oldu! Real Madrid maçını kaçıracak…

Paris Saint-Germain'de korkulan oldu. Marsilya maçında sakatlanan Neymar 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı yıldız, PSG - Real Madrid maçında forma giyemeyecek.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldız Neymar’ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğunu açıkladı.

Fransa Ligue 1’de en yakın takipçisine 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan PSG’de yıldız oyuncu Neymar şoku yaşanıyor. Pazar günü oynanan Marsilya maçında sağ ayağından sakatlanan Brezilyalı yıldızın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ne zaman sahalara döneceği belirtilmezken, Neymar’ın 3-4 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

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REAL MADRID RÖVANŞINDA YOK!

Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 6 Mart’ta Real Madrid ile oynanacak rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. PSG, deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kaybetmişti.Yıldız oyuncu yaz döneminde 200 milyon Euro karşılığında Barcelona’dan kadroya katılmış ve PSG ile çıktığı 30 maçta 29 gole imza atmıştı.

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