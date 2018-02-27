Mehmet Demirkol: Serdar Ali’nin yaptığı da yanlış Galatasaray’ın da…

Mehmet Demirkol NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi.

NTVSpor’da gündemi değerlendiren Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın kanala verdiği akreditasyon yasağı ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Meslektaşı Serdar Ali Çelikler’in sözlerinin ayarının kaçtığını söyleyen Demirkol, Galatasaray’ın da yaptığının yanlış olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar…

”AĞZINDAN ÇIKMIŞTIR ÖZÜR DİLER”

”Serdar Ali Çelikler’in söylediği hiç bir şeye katılmıyorum, son derece ayarı kaçmış sözler söyledi. Çünkü bu bir eleştiri değil, iftiraya doğru giriyordu iş. Serdar bunun yanlış olduğunu bilir, ağzından çıkmıştır özür diler. Ama bütün bir kurumu cezalandırmak doğru değil. Bir futbolcu hata yaptığı zaman bütün takımı mı cezalandırıyorsun? Serdar Ali’nin yaptığı da yanlış Galatasaray’ın yaptığı da…”

”ÜMİT ÖZAT’IN LAFLARI GARİP GELİYOR BAZEN”

“Ümit Özat iyi bir teknik direktörlük performansı çiziyorlar. En kötü oynadıkları maç, Fenerbahçe maçı… Gençlerbirliği, önce önde bastı ama Başakşehir oradan çıktı, ancak yılmadan başka cephe attılar. Maçı kazanmaya da yakınlardı. 90 dakika çok az konsantrasyondan çıktılar. Ümit Özat aslında iyi insandır ama lafları garip geliyor bazen. Ümit Özat'ı seven çok sever, sevmeyen hiç sevmez. Ben Ümit Özat'ı seviyorum ama şahsen tanıyorum. Tanımayanların da sevdiği bir figür olmalı. Ümit Özat’a ‘merhaba’ dersin; Siyasetten girer, Manchester United’ın savunma problemiyle ilgili konuşur. Samimidir. İçinde insan sevgisi vardır.”

Fatih Altaylı: Cüneyt Çakır futbolculara dua etsin yoksa rezillik çıkardı Süper Lig'de haftayı değerlendiren Fatih Altaylı Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta pek çok pozisyonda yanlış karar veren Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. İlgili Haberi Oku

”SEYİRCİSİZ ŞAMPİYON OLUNUR MU?”

Beşiktaş çok iyi takım ama onları taraftarı itiyor. Zaman zaman Fenerbahçe'nin evinde de basınç oluyor. Başakşehir'de bu eksik, taraftar yok. Başakşehir'de para alışverişi var, zaman zaman duygu alışverişi de lazım. Başakşehir'in futbolu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iyi olabilir ama dövüştüğün kulüpler 120 yıllık. Burada Başakşehir semti 4 yıllık… Bunlar bazen dezavantaj olabilir, bazen de avantaj…”

”GOMEZ, BA OLSAYDI DAHA FAZLA GOL OLURDU”

“Sessegnon’a Fenerbahçe’nin ihtiyacı olabilir. Öyle pas yapabilen bir oyuncu lazım çünkü. Aykut Kocaman, bir oyun planladı ve sonra Şener oyuna girdi. Ayağına altığı her topu kaybeden birisi varken, nasıl plan işleyebilir. 3-1 iyi bir skor. Beşiktaş; Gomez'li, Demba Ba'lı dönemde olsaydı çok daha fazla gol olurdu. Gerçek iyi bir santraforlu bir şekilde sahada olsaydı, sonuç çok daha ağır olabilirdi.”

”BIRAKALIM BU İŞLERİ”

“Bayern Münih maçında bir hezimet olmuş ve ayağa kalkmak için camia bir araya geldi. Burada derli toplu bir iş yapılmış. Kriz anında bir tepki verildi. Risk alınmış ama iyi planlanmış. Şenol Hoca'nın çok da formda olmadığı bir dönemde bu galibiyet geldi. Ahmet Nur Çebi ‘Hadi aslanlarım’ dediği için mi bu? Bırakalım bu işleri. Saçmalıklardan artık çıkalım. Şenol Güneş planı yapıyor, oyuncular uyguluyor. Bu maçta yaptığı şeylerle ilgili hala kafamda soru işaretleri var. Savunmanın göbeğiyle bu kadar oynanır mı? Aykut Kocaman şunu vaat etti “Ben rakiplerimi böleceğim!” Eee kırdı rakibin seni? Sen Başakşehir maçında rakibini kırdın, Beşiktaş da seni kırdı.”

”RADAR GİBİYDİ BÜYÜK HATALAR YAPIYOR”

“Aykut Kocaman, gol yediğinde Valbuena'yı alıyor. Ben olsam almam. ‘Bizi Valbuena kurtarır' mesajı veriyorsun. 1-1 iken neden almıyorsun? Quaresma, golü atamasaydı, bugün neden trivela atıyorsun diyorduk. Beşiktaş kazanmasaydı, bir Cüneyt Çakır, iki Quaresma konuşuluyordu. Özellikle Tarık Ongun beni şaşırtıyor. Radar gibiydi, şimdi büyük hatalar yapıyor.”

‘‘OYUNCU DEĞİL OYUNU DEĞİŞTİRDİ”

“Giuliano iyi mi oynadı? Kaleden uzak kaldığı zaman ondan bir şey beklemeyin. Zaten iki savunma beki çökmüştü. Josef ve Mehmet Topal iyi bir duvar. İki savunma bekiyle oynamak zor iş. Aykut Kocaman'ın yapabileceği çok bir şey yoktu. Şenol Güneş, oyuncu değil oyunu değiştirdi. Aykut Kocaman, oyuncu değiştirerek karşılık vermeye çalıştı. Ancak yapacağı bir şey yoktu.”

”KUPADA DA YENİLİRSEN SARSILABİLİRSİN”

“Soldado'nun fiziksel bir sorunu var sanırım. Fenerbahçe, Akhisarspor'la kupa maçına çıkacak olsa yedek bir takımla çıkalım diyebilirsin. Ancak bu maçtan sonra bir de kupada yenilirsen sarsılabilirsin.”