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Göztepe’nin yıldız golcüsü Demba Ba’ya trafik cezası kesildi!

Göztepe'nin yıldız golcüsü Demba Ba, trafik polisine takıldı. İzmir, Konak'ta aracını yanlış yere park eden Senegalli futbolcu ceza yemekten kurtulamadı.
18:5227 Şubat 2018
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Göztepe’nin yıldız golcüsü Demba Ba’ya trafik cezası kesildi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin devre arasında Çin’den transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, Konak’ta trafiğe takıldı.

Attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde kısa sürede taht kuran Senegalli oyuncu, arabasını Çankaya’daki bir otel önünde hatalı yere park edince cezadan kurtulamadı. Trafik polisinin Demba Ba’ya park cezası yazdığı görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı.

26 Şubat 2018 Göztepe`de başarı bilimsel verilerle geliyor! Süper Lig'de üst sıralara oynayan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, futbolun tüm bilimsel yönlerini hayata geçirdi. 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, Sivasspor galibiyetiyle kendine geldi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
demba ba göztepe spor toto süper lig
Son güncelleme: 20:37 | 27.02.2018
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