Fatih Terim: ‘Oyun keyifli değildi ama skor keyifliydi’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bazı oyuncularımın performansından memnunum bazıları ise daha iyi oynamalı diye düşünüyorum” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray deplasmanda T.M.Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin maçın başında sakin olmasına rağmen maçın sonlarına doğru sinirlenmesinin sebebinin sorması üzerine konuşan Terim, “Maçın sonlarında 5'e 1 ofsayta düşerse bir takıma kızarım. Çünkü onu atarsan İstanbul'a hiç bir şey kalmayabilir. Ya da çok avantajlı dönebilirsin. Ben futbolda son saniyeye kadar hayatım boyunca hep ciddi oldum. Oyuncularımdan da bunu istedim, yoksa kaçırabilir, atamayabilir buna itiraz yok ama bu tip duruma çok sinirlenirim” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası | Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray: 1-2 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray maçı ile başladı. Galatasaray deplasmanda rakibini 2-1 yenerek 17 Nisan'da oynanacak rövanş öncesinde avantaj elde etti. 88'de galibiyeti getiren Sinan Gümüş bu sezon kupada 6. golünü kaydetti. İlgili Haberi Oku

“Ümit Hoca da artık alışsın yavaş yavaş sahanın kenarına”

İkinci yarı kulübeden hiç çıkmamasıyla ilgili soruya da cevap veren Terim, “Ümit (Davala) Hoca da artık alışsın yavaş yavaş sahanın kenarına. Ben de onun için oturdum. İki teknik direktör de dışarıda kalalım diye. Başka bir sebebi yok” sözlerini sarf etti.

Maçta bir süreliğine sakatlık geçiren Muslera'nın durumuyla ilgili soruya da cevap veren Terim, “Oyuncu değişikliğini daha evvel yapmaya düşünüyorduk ama Muslera'nın durumundan dolayı tekrar durduk. Daha sonra onun oyuna devam edebileceğini öğrenince oyuna atak oyuncu sokmamız lazımdı o da Gomis'ti. Alışık olduğumuz hücuma daha rahat çıkmamız açısından aldık. Fernando'yu sokmayı düşünüyordum çok az da olsa girsin diye ama olmadı. Sakatlıklar ve değişiklikler bizi ona itti” ifadelerini kullandı.

“Akhisar'a çok yakıştı”

T.M. Akhisarspor'un yeni stadıyla ilgili konuşan Fatih Terim, stadı çok beğendiğini belirterek, “Stada bayıldım. Çok güzel olmuş. Bunu daha evvel yöneticilerle hep konuşuyorduk. Kutu gibi bir stat olmuş. Yapanların ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Akhisar her hafta deplasmanda gidiyordu artık haftada bir gidecek. Zemin muhteşem olmuş, taraftar çok güzel. Akhisar'a çok yakıştı. Başarılar diliyorum” dedi.

Teleset Mobilya Akhisarspor`dan Galatasaray maçı sonrası hakem eleştirisi Teleset Mobilya Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Şanssız bir gol yedik. Galatasaray beraberliği sağladıktan sonra oyun onların istediği şekilde gelişti. Futbolu soğutmaya çalıştılar. Fakat maalesef hakemlerimiz de buna müsaade ediyor. Maçın ilk yarısına ilave yapabilirdi ama formsuz hakemler bize mi denk geliyor bilmiyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

“Rekabeti alevlendirmek istiyorum”

Bugün sahada ideal 11'nin dışında 6 farklı oyuncu denemesiyle ilgili soruya da yanıt veren Terim, “Açıkçası oynamayan futbolcularımızın bu tip maçlarda yer alması hem onların hem de benim hakkım. Çünkü onlar da çalışıyor ve çok zaman forma veremiyorum. Bizim sezon sonuna kadar bütün oyunculara ihtiyacımız var. 3-4 oyuncumuz sakat, kaldık 19 kişi. Bunların içerisinde forma veremediğim var ve devamlı oynayanlar da var o yüzden bazı oyuncularımı görmek istiyorum. Onların buraya takım içerisinde rekabeti alevlendirmelerini istiyorum. Her an hazır olmalarını istiyorum, o yüzden onlara bu şansı veriyorum. Galatasaray'ın veya herhangi bir takımın 24 kişilik oyuncu grubu boşuna değildir. Böyle baktığımızda 6 oyuncu, belki de daha fazla da değiştirebilirdim.

Bazı oyuncularımın performansından memnunum bazıları ise daha iyi oynamalı diye düşünüyorum. Eğer bugün Gomis'e bir şey olsa Karabük maçına hangi santrforla çıkarız, bunu da hesap ediyoruz. Muhtemel olabilirlikleri de düşünmek zorundayız. Baktığımda zaman zaman iyi işler yaptılar. Gole de yaklaştılar. Oyun keyifli değildi ama skor keyifliydi. Bu oyunculara şans vermek zorundayız. Bazı mevkilerimizin sıkıntılı olduğu açık. Yarın ligde de yer verebilirim. Bugün Sinan ve Yasin ile konuştum. Sinan yetenekli teorik olarak hiç itirazım yok ancak bu da yetmez daha fazla olmalı. Vermesin formayı. Hiçbir teknik adam formayı hak eden oyuncuya formasını vermemezlik yapmaz. Onları zinde tutabilmek, takımdaki hazır oyuncu sayısını arttırabilmek çok önemli” diye sözlerini tamamladı.

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