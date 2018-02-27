Chris Paul, James Harden’ın annesine ‘çak’ yaptı, hakem affetmedi

NBA takımlarından Houston Rockets'ın yıldızı Chris Paul, Utah Jazz maçının son saniyelerinde James Harden saha kenarındaki annesiyle 'çak' yapınca hakem bu hatayı affetmedi.

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’de Houston Rockets ve Utah Jazz arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

Vivint Smart Gome Arena’da oynanan maçı Houston Rockets 96-85 kazanırken mücadelenin son saniyelerini rakip sahada top sektirerek geçiren Chris Paul, saha kenarındaki bir taraftarla ‘çak’ yapınca hakem kural dışı hareket nedeniyle topu rakip takıma verdi.

Chris Paul verilen bu karar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken saha kenarındaki o kişinin takım arkadaşı James Harden’ın annesi Monja Wills olduğu ortaya çıktı.

Maç sonunda Twitter hesabından olayın videosunu paylaşan Paul, James Harden’a ‘Haydi Harden… Annene sahip çık’ ifadelerini kullandı. Harden ise arkadaşının bu paylaşımını, “O seni yaktı adamım” yanıtını verdi.

She cooked you maan lol https://t.co/I7dCVqZTtQ — James Harden (@JHarden13) 27 Şubat 2018

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