CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-3 VakıfBank
2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray ve VakıfBank, D Grubu’nun altıncı ve son haftasında karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakayı VakıfBank; 25-21, 25-22, 22-25 ve 26-24’lük setlerle 3-1 kazandı.
Bu sonucun ardından VakıfBank D Grubu’nu namağlup olarak lider tamamladı. Galatasaray ise grubu ikinci sırada noktaladı. Her iki temsilcimiz de bir üst tura (6’lı Play-off Turu) yükselmeyi başardı.
Temsilcilerimizin 6’lı Play-off Turu’ndaki rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından daha sonra yapılacak kura çekimiyle belli olacak. SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Helio Ormonde (Portekiz), David Fuentes Fernandez (İspanya)
GALATASARAY: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Kosheleva, Gizem (L) (Aslı, Nursevil, İlkin, Cansu)
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu Ting, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Robinson, Cansu, Melis)
SETLER: 21-25, 22-25, 25-22, 24-26
SÜRE: 56 dakika (28, 27, 28, 30)