Cansu Taşkın’dan Ronaldo itirafı: ‘Beni davet etti’

Modellik yapan Cansu Taşkın, futbol dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken Cristiano Ronaldo hakkında da bir itirafta bulundu.

23 yaşındaki model Cansu Taşkın, Yılmaz Vural ve Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fanatik’e konuşan genç model, “Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid’e davet etti ama gitmedim” dedi.

İşte o röportajdan öne çıkanlar…

Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var.

Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim.

En yakışıklı Volkan Demirel

Türkiye’deki en yakışıklı futbolcu sizce kim?

Türkiye’de var mı ya? Kendi takımımdan bulayım o zaman. Birinci sırada Volkan Demirel, ikinci sırada Burak Yılmaz. Türkiye'den ayrılmış olsa da üçüncü Sneijder. Tabii Alex ilk sırada ama şu an Türkiye'de olmadığı için onu söylemiyorum.

Babam gibidir

Yılmaz Vural'la ilgili çıkan haberlere ne diyorsunuz?

Bu haber çıktığında Yılmaz ağabey beni aradı, konuştuk. Yılmaz ağabeyin ailesi ve benim ailem senelerdir tanışıyor. Yılmaz ağabey benim babam gibidir.

Kalede Rüştü, forvette Burak

Teknik direktör olsanız kalede ve forvette kimi oynatırdınız?

Kalede Rüştü net! Tek geçerim. Forvette de Ronaldo, Burak Yılmaz.

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