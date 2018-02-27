Bursa BŞB, Kadınlar CEV Challenge Kupası’nda yarı finale yükseldi

Kadınlar CEV Challenge Kupası´nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Belçika temsilcisi Hermes Oostende´yi rövanş mücadelesinde de aynı skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.

CEV Challenge Kupası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final rövanş mücadelesinde Belçika’nın Hermes Oostende ekibini Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. Oyuna hızlı başlayan Bursa BŞB, ilk teknik molayı 8-2 önde geçerken ikinci teknik molaya da 16-8’lik skor avantajıyla girdi. Özellikle Emiliya Dimitrova’nın elinden bulduğu sayılarla hücumda ritim yakalayan temsilcimiz, ilk seti 25-12 kazandı.

İkinci sette de oyun hakimiyetini sürdüren yeşil beyazlı ekip, ilk teknik molayı bu kez 8-5, ikinci teknik molaya da 16-10 önde girmeyi başardı. Geride kalan dilimde bu kez Aleksandra Bytsenko ile etkili olan temsilcimiz, bu seti de 25-13 kazanarak setlerde durumu 2-0’a getirdi. Vestel Venus Sultanlar Ligi | Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-1 Vakıfbank Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildi. İlgili Haberi Oku Üçüncü sette ise Belçika temsilcisi direnç gösterdi. İlk teknik molaya konuk ekip 7-8 önde girerken, ikinci teknik molayı da Hermes Ooestende 11-16’lık skor avantajıyla geçti. Bu bölümden sonra aradaki farkı son sayılara dek koruyan rakibi karşısında toparlanan Bursa BŞB, üst üste bulduğu sayılarla önce aradaki farkı eritti, ardından tie-break sayılarına uzayan seti 27-25 kazanarak maçta da durumu 3-0 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından temsilcimiz, Avrupa’da yarı finale yükseldi.

Bursa BŞB’nin yarı finaldeki rakibi ise yarın belli olacak. Yeşil-beyazlı ekip Fransa temsilcisi Nantes VB ve İsviçre temsilcisi Viteos Neuchatel Universite eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maçı Nantes VB, deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Miklos Horvath (Macaristan), Christian Genitrini (İngiltere)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Avcı, Leys Charlotte, Fatma Yıldırım, Yvon Belien, Nilay Karaağaç, Emiliya Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Sinem Kocaman /libero, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları, Aleksandra Bytsenko, Aslı Tecimer)

HERMES OOESTENDE: Nina Coolman, Sofie Van Acker, Evi Van Der Sichel, Lise De Valkeneer, Maria Anna Bajde, Bente Daniels (Mega Vanden Berghe /libero, Delphine De Winne, Fanny Lafeber, Eva Crispyn, Zita Huybens)

SETLER: 25-12, 25-13, 27-25

SÜRE: 68 dakika (16, 21, 31)