Arda Turan kahroldu!
Arda Turan, Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi locada takip etti...
Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan tecrübeli futbolcu takımı 1-0 öne geçince büyük mutluluk yaşadı fakat Gençlerbirliği’nin golü ve sonrasında maçın 1-1 sonuçlanması Arda’yı çok üzdü.
Başakşehir formasıyla son Trabzonspor maçında başarılı bir futbol ortaya koyan Arda, Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlanmış yerine Elia sahada yer almıştı…
(Milliyet)
Son güncelleme: 10:26 | 27.02.2018