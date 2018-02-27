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Arda Turan kahroldu!

Arda Turan, Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi locada takip etti...
08:2527 Şubat 2018
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Arda Turan kahroldu!

Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan tecrübeli futbolcu takımı 1-0 öne geçince büyük mutluluk yaşadı fakat Gençlerbirliği’nin golü ve sonrasında maçın 1-1 sonuçlanması Arda’yı çok üzdü.

Başakşehir formasıyla son Trabzonspor maçında başarılı bir futbol ortaya koyan Arda, Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlanmış yerine Elia sahada yer almıştı…

(Milliyet)

26 Şubat 2018 Abdullah Avcı: `Kendi oyunumuzu oynayamadık` Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 biten Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından kendi oyunlarını oynayamadıklarını söyleyerek, “Önümüzdeki haftadan itibaren daha doğru oynayıp kazanmak istiyoruz” dedi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
arda turan Başakşehir Gençlerbirliği
Son güncelleme: 10:26 | 27.02.2018
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