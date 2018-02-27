Alper Potuk’a öfke!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 3-1 yenildiği maçta sonradan oyuna giren Alper Potuk'a kötü oyunundan sonra büyük tepki var.

2013-2014 sezonun başında ciddi bir bonservis bedeli ödenerek Eskişehirspor’dan alınan Alper Potuk’un F.Bahçe kariyeri geriye gitmeye devam ediyor.

Bu sezon da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hamle oyuncusuna dönüşen Alper, eline geçen hiçbir fırsatı değerlendiremedi. Son olarak Beşiktaş maçında Mathieu Valbuena’dan önce tercih edilmesine rağmen bu şansı çok kötü kullanan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten sonra hiçbir katkı veremedi.

Bu durum teknik direktör Aykut Kocaman’ı çok sinirlendirirken, takıma enerji katması ve presi yükseltmesi beklenen Alper adeta yokları oynadı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Alper’e sosyal medyada da tepki yağdı.

(Habertürk)

Fatura Aykut Kocaman`a çıktı Yönetim, Beşiktaş karşısında gelen yenilgide teknik heyetin hamlelerde geç kalmasının etkili olduğunu düşünüyor. Ancak takımın hâlâ yarışa devam etmesi nedeniyle eleştiriler sınırlı kaldı. İlgili Haberi Oku