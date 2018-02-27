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Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Akhisar GS maçının kanalı! (Ziraat Türkiye Kupası)

Türkiye Kupasında finalist Akhisarspor Galatasaray maçı ile belli oluyor. Akhisar Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabı da her iki takımın taraftarının merak konusu. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Akhisar Galatasaray mücadelesi nefes kesecek. İşte heyecanla başlama düdüğü beklenen Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda ve maç saat kaçta sorularının cevapları...
14:4627 Şubat 2018
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Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Akhisar GS maçının kanalı! (Ziraat Türkiye Kupası)

Galatasaray Konyaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan takım belli olacak. Beşiktaş, Akhisar ve Fenerbahçe'nin ardından 4. yarı finalist Galatasaray, Akhisar’ı deplasmanda yenerek ikinci maç için avantaj yakalamak istiyor.  Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bu akşam karşı karşıya gelecek Akhisarspor Galatasaray  hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Maçın başlamasına saatler kala maça gidemeyecek futbol severler Akhisar GS maçı hangi kanalda, kupa maçı saat kaçta diye araştırıyor. İşte Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray  Akhisar kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı, muhtemel ilk 11’ler ve karşılaşmanın tüm merak edilenleri…

AKHİSARSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türkiye Ziraat Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek Akhisarspor Galatasaray maçı 20:30’da başlayacak. Akhisar Galatasaray maçı aspor kanalında canlı yayınlanacak.

 

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Son güncelleme: 14:47 | 27.02.2018
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