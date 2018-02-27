Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Akhisar GS maçının kanalı! (Ziraat Türkiye Kupası)

Türkiye Kupasında finalist Akhisarspor Galatasaray maçı ile belli oluyor. Akhisar Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabı da her iki takımın taraftarının merak konusu. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Akhisar Galatasaray mücadelesi nefes kesecek. İşte heyecanla başlama düdüğü beklenen Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda ve maç saat kaçta sorularının cevapları...

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