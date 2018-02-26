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Survivor oyununu kazandığını sanan Nihat Doğan sevinince herkes güldü! Survivor’da komik anlar…

Survivor dokunulmazlık oyununda yarışan Nihat Doğan kazandığını sanıp sevinince eğlence dolu dakikalar yaşandı. Nihat Doğan, Survivor yarışması sonunda çığlık çığlığa sevinince herkes kahkahalara boğuldu. İşte ekran başında izleyenleri de güldüren kazandı sanan Nİhat Doğan...
19:1926 Şubat 2018
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Survivor oyununu kazandığını sanan Nihat Doğan sevinince herkes güldü! Survivor’da komik anlar…

TV8 ekranlarında fırtına gibi esen Survivor’da kıyasıya mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununda yarışan all star ve gönüllüler yarışırken, pistte mücadele eden Nihat’ın kazanamadığı oyuna sevinmesini Acun Ilıcalı’yı da güldürdü.

NİHAT DOĞAN KAZANDI SANDI, SEVİNDİ! İŞTE O ANLAR…

NİHAT DOĞAN’I İZLEYENLER KAHKAHALARA BOĞULDU

Survivor 2018’in dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımından İpek ve Anıl All Star takımından Sema ve Nihat Doğan’a karşı yarıştı. Gönüllülerin kazandığını görmeyip yarışan devam eden Nihat kazandım sanıp çığlık çığlığa bağırınca herkesi güldürdü.

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