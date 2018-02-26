Süper Lig puan durumu: Ligde lider kim oldu? İşte güncel puan durumu ve gelecek hafta fikstürü…

Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Derbi sonrası Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın puanları eşitlenmesinin ardından, Başakşehir ile Galatasaray da puan durumunda eşik puanlara geldi. Süper Lig'de 23. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesiyle kartların yeniden dağıtıldığı 23. hafta Süper Lig güncel puan durumunu ve gelecek haftanın fikstürünü haberimizde bulabilirsiniz...

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