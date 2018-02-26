Süper Lig puan durumu: Ligde lider kim oldu? İşte güncel puan durumu ve gelecek hafta fikstürü…
Süper Lig'de haftalar ilerledikçe, zirve yarışı adeta her hafta yeniden başlıyor. Şampiyonluk mücadelesinde puanlar birbirine çok yakın. Ligde oynanan karşılaşmalarla birlikte Süper Lig'de sıralama yeniden değişti. Derbiyle birlikte Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın puanları eşitlenirken, Başakşehir’in Gençlerbirliği ile berabere kalmasının ardından Galatasaray ile puanları eşitlendi her iki takım da 47 puana ulaştı. İşte güncel puan durumu…
23. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU
24. HAFTA FİKSTÜRÜ
2 MART CUMABursaspor 20:00 Kayserispor
3 MART CUMARTESİ
Kasımpaşa 13:30 OsmanlısporBaşakşehir 16:00 GöztepeKarabükspor 19:00 Galatasaray
4 MART PAZAR
Antalyaspor 13:30 SivassporGençlerbirliği 13:30 AlanyasporKonyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 Akhisarspor
5 MART PAZARTESİ
Trabzonspor 20:00 Beşiktaş