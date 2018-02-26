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Süper Lig puan durumu: Ligde lider kim oldu? İşte güncel puan durumu ve gelecek hafta fikstürü…

Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Derbi sonrası Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın puanları eşitlenmesinin ardından, Başakşehir ile Galatasaray da puan durumunda eşik puanlara geldi. Süper Lig'de 23. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesiyle kartların yeniden dağıtıldığı 23. hafta Süper Lig güncel puan durumunu ve gelecek haftanın fikstürünü haberimizde bulabilirsiniz...
22:0326 Şubat 2018
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Süper Lig puan durumu: Ligde lider kim oldu? İşte güncel puan durumu ve gelecek hafta fikstürü…

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe, zirve yarışı adeta her hafta yeniden başlıyor. Şampiyonluk mücadelesinde puanlar birbirine çok yakın. Ligde oynanan karşılaşmalarla birlikte Süper Lig'de sıralama yeniden değişti. Derbiyle birlikte Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın puanları eşitlenirken, Başakşehir’in Gençlerbirliği ile berabere kalmasının ardından Galatasaray ile puanları eşitlendi her iki takım da 47 puana ulaştı. İşte güncel puan durumu…

23. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU

24. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART CUMABursaspor 20:00 Kayserispor

3 MART CUMARTESİ

Kasımpaşa 13:30 OsmanlısporBaşakşehir 16:00 GöztepeKarabükspor 19:00 Galatasaray

4 MART PAZAR

Antalyaspor 13:30 SivassporGençlerbirliği 13:30 AlanyasporKonyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 Akhisarspor

5 MART PAZARTESİ

Trabzonspor 20:00 Beşiktaş

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