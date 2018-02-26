Spor Toto 1. Lig | BB Erzurumspor 2-1 Adanaspor

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuğu Adanaspor'u 90+3'te Erhan'ın attığı golle 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor’u konuk etti. B.B.Erzurumspor son dakikada Erhan Çelenk’in ayağından bulduğu golle maçı 2-1 kazanarak rakibiyle puanını eşitledi. 12. dakikada Nobre’nin kafayla indirdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Karadeniz kötü bir vuruşla topu kaleci Hayrullah’a teslim etti.

14. dakikada, Jasmin Scuk’un enfes pasına hareketlenen Demba Savage’nin sert şutunu kaleci Hayrullah son anda kornere çeldi. 24. dakikada, Jasmin Scuk’un pasıyla defansın arkasına sarkan Tolga, altıpas içerisinde bomboş pozisyondaki Nobre’yi topla buluşturmak istedi ama Hayrullah araya girip mutlak bir golü önledi.

31’de Adanaspor’un atağında Bahattin ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Hakan’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 36. dakikada Guaye nefis hareketlerle Erman’dan sıyrıldı ve topu boş pozisyondaki Bekir’e gönderdi. Bekir kaleci Hakan’ın hatalı çıkışından da yararlanarak topu filelere gönderdi: 0-1. Giresunspor yeniden Metin Diyadin ile anlaştı! Yılmaz Vural ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 1 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku İlk yarı konuk ekip Adanaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 58. dakikada Erhan Çelenk’in ceza sahasına gönderdiği topa Nobre sert vurdu, top kaleciden geri döndü. Topa bir daha vurmak isteyen Mert Nobre kendini yerde buldu, hakem pozisyonu devam ettirdi.

63. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Gökhan Karadeniz üzerine gelen rakibini çalımlayıp önünü boşalttıktan sonra sert vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-1. 75. dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Magayeserigne uzaktan sert vurdu. 90’a giden topu kaleci Hakan uzanarak güçlükle kornere çeldi.

81’de sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in yerden sert şutu direği yalayarak auta gitti. 90+3’üncü dakikada sağ kanatta Burhan Eşer ceza sahası içine girdi. Pasını buluşturduğu Erhan Çelenk düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1. Maç, ev sahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Burak Şeker, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kağan Bingöl

B.B. ERZURUMSPOR: Hakan – Jasmin Trtovac, Mert Nobre, Tolga, Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Bekamenga), Metin (Dk. 79 Taylan), Erman, Hakan Aslan, Jasmin Scuk, Demba Savage (Dk. 60 Burhan Eşer), Erhan Çelenk

ADANASPOR: Hayrullah – Gökhan, Magayeserigne, Berkan, Oğuzhan (Dk. 69 Abdulaziz), Renan, Renan Souza, (Dk. 73 Mustafa) Vinicuhus, Vilagyimir Koman, Bekir, Bahattin (Dk. 90 Emre)

GOLLER: Dk. 63 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+3 Erhan (B.B. Erzurumspor) – Dk. 36 Bekir (Adanaspor)