Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ALANYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

SON DAKİKA | Aytemiz Alanyaspor’da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor, devra arasında Safet Susic'in yerine getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. 
12:1026 Şubat 2018
0
SON DAKİKA | Aytemiz Alanyaspor’da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Safet Susic’in ardından ligin 18’inci haftasında göreve gelen Karaman, yönetime istifasını sundu.

Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken yönetimin Karaman’ın istifasını kabul ettiği kaydedildi.

18’inci haftada Aytemiz Alanyaspor’a gelen ve 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Karaman, Aytemiz Alanyaspor’un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibilyet aldı.

26 Şubat 2018 Fenerbahçe`nin Brezilyalı yıldızı Giuliano hayal kırıklığı yaşadı Brezilya Milli Takımı teknik heyeti tarafından Vodafone Park'ta izlenen Giuliano yine şanssızlık yaşadı. Göztepe maçında da omzu çıkan Brezilyalı futbolcu, bu sefer ise yenilgi aldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
alanyaspor hikmet karaman
Son güncelleme: 12:31 | 26.02.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER