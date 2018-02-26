SON DAKİKA | Aytemiz Alanyaspor’da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor, devra arasında Safet Susic'in yerine getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.

Safet Susic’in ardından ligin 18’inci haftasında göreve gelen Karaman, yönetime istifasını sundu.

Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken yönetimin Karaman’ın istifasını kabul ettiği kaydedildi.

18’inci haftada Aytemiz Alanyaspor’a gelen ve 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Karaman, Aytemiz Alanyaspor’un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibilyet aldı.

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