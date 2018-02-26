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Sivas’ta iki taraftara ‘Vuvuzela’ cezası

Sivas'ta 4 Şubat'ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından tribünlerdeki 5 taraftara çeşitli nedenlerle ceza verildi. Bu 5 kişiden 2'si ise 'Vuvuzela' çalmaları nedeniyle seyirden men cezası aldı.
11:4526 Şubat 2018
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Sivas’ta iki taraftara ‘Vuvuzela’ cezası

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Demir Grup Sivasspor’un 2-1 kazandığı Galatasaray maçında yaptıkları ihlaller stadyumda bulunan 576 yüksek çözünürlüklü kameralar tarafından tespit edilen 5 taraftar hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda tribünde meşale yaktığı tespit edilen M.Ö.(25), sahaya su şişesi attığı tespit edilen N.A.(20), tribünde İl Spor Güvenlik Kurulunca yasaklanan Vuvuzela kullandıkları tespit edilen A.T.Ç. (32) ve R.A.(40) ile hakaret ettiği belirlenen B.Ç.(22) hakkında işlem yapılarak, haklarında seyirden men cezası uygulandı.

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Ayrıca haklarındaki tahkikat evrakları da Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.  Öte yandan kimlikleri belirlenen 3 kişi ile, kimlik tespit çalışması süren 2 kişi hakkında da tahkikat yapıldığı açıklandı.

Etiketler
Demir Grup Sivasspor galatasaray Sivas vuvuzela
Son güncelleme: 11:51 | 26.02.2018
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