Quaresma’da gündem yaratacak sözler: Algı operasyonu yapıyorlar

Beşiktaş'ın derbi maçta konuğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın iki gollü yıldızı Ricardo Quaresma müsabakanın ardında açıklamalarda bulundu. Quaresma, "Şampiyon olmamamız için algı operasyonu yapıyorlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın, konuğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı iki golle yıldızlaşan Ricardo Quaresma dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadıklarını ifade ederken hocası Şenol Güneş'i de övdü. Quaresma ayrıca “Şampiyon olmamamız için algı operasyonu yapıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'de altı yıl top koşturan ve ilk kez bir derbide gol sevinci yaşayan Quaresma, önce kendine has sağ ayak dışıyla yaptığı ‘trivela' vuruşuyla ağları buldu, sonra da dar açıdan sol ayakla topu tavana gönderdi. Eylül 2017'deki Konyaspor sınavının ardından 16 maç sonra gol atan Quaresma, “Önümüzde uzun bir yol var ve çok çalışmalıyız. Başımızda büyük bir hoca var ve ondan her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum. Şampiyon olmamamız için algı operasyonu yapıyorlar ama biz Beşiktaşız, buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

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Quaresma, “Takım olarak çok iyi çalıştık, önümüzde çok uzun bir yol var ve son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Attığım trivela gollerinden birini seçmek tabii ki çok zor ancak bugün attığım gol, maçın önemi ve kulübe verdiğim katkı açısından çok önemliydi. Benim için de her zaman çok özel bir anlamı ve önemi olacak. Her gün çok sıkı çalışıyorum ve taraftara, kulübe bir şeyler vermek için mücadele ediyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var ve ondan her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum” diye konuştu.