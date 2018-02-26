Patrice Evra bacağının son halini paylaştı

West Ham United'ın Fransız yıldızı Patrice Evra, Liverpool maçından sonra bacağındaki yaralanmanın fotoğrafını paylaştı!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United’da forma giyen Patrice Evra, Liverpool maçından sonra bacağının son halini paylaştı.

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan tecrübeli savunma oyuncusu, 4-1 kaybettikleri Liverpool maçında korkunç bir sakatlık yaşadı.

Twitter hesabından bacağının fotoğrafını paylaşan Evra, “Sonuç iyi değil ama Premier Lig’e döndüğüm için çok mutluyum. Bu maçı kaçırdım ve bu halledilebilir” ifadelerini kullandı.

Fransa’da Marsilya forması giydiği dönemde bir taraftara tekme attığı için sözleşmesi feshedilen Evra, uzun süre boşta kaldıktan sonra West Ham United ile anlaşma sağlamıştı.

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