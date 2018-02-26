ÖZET İZLE: Başakşehir Gençlerbirliği maç özeti izle! İşte Başakşehir Gençlerbirliği maçı golleri…

23. hafta kapanış maçında Başakşehir Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı Başakşehir Gençlerbirliği maçında tribünlerin adeta bomboş olması dikkatleri çekti. 1-1 sona eren Başakşehir Gençlerbirliği maç özetini haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. İşte Başakşehir Gençlerbirliği maçı özeti ve maçın detayları...

Süper Lig’de 23. haftanın kapanış maçında liderlik mücadelesi veren Başakşehir evinde Gençlerbirliği’ni ağırladı. Medipol Başakşehir 28. dakikada Adebayor’un golüyle 1-0 öne geçerken, Gençlerbirliği’nde Khalili 51’de frikikten durumu 1-1’e getirdi. Yoğun yağış altında oynanan Başakşehir Gençlerbirliği maçı karşılıklı pozisyonlara girildi, kıyasıya mücadele yaşandı. Başakşehir Gençlerbirliği maçı heyecanlı anlarını izlemek isteyen futbol severler için Başakşehir Gençlerbirliği maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ İZLE

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Lucas, Palitsevich, Uğur, Scekic, Khalili, Jaiton, Sessegnon, Aydın, Manu

BAŞAKŞEHİR’DE ARDA TURAN ŞOKU YAŞANDI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde Arda Turan şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, sağ arka adalesinde hissettiği ağrıdan dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldı.

Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Futbolcumuz Arda Turan’ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır.”

Gooooooool!50′ Khalili skoru 1-1’e getirdi pic.twitter.com/khDy00i6Ye — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 26 Şubat 2018

EDİN VİSCA İLE MAHMUT TEKDEMİR'E MAÇ ÖNCESİ PLAKET

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımıyla 300. maçını geride bırakan Mahmut Tekdemir ve 250. maçını geride bırakan Edin Vişça'ya maç öncesinde hatıra plaketleri etti. Uzun yıllar başarıyla Başakşehir forması giyen oyunculara turuncu-lacivertli formayla mücadeleye devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

DAKİKA 70: Gençlerbirliği'nde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Elvis Manu yerini Marko Milinkovic'e bırakıyor.

DAKİKA 68: Emmanuel Adebayor, ceza yayı üzerinde topu göğüsüyle yumuşattıktan sonra sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

DAKİKA 66: Medipol Başakşehir'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kerim Frei, Eljero Elia'nın yerine oyuna giriyor.

DAKİKA 61: Gençlerbirliği'nde oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Deniz Yılmaz, Aydın Karabulut'un yerine oyuna dahil oluyor.

DAKİKA 59: Gökhan İnler, Abdul Khalili'ye kayarak yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk'ten sarı kart görüyor.

DAKİKA 56: Hızlı gelişen atak sonrasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Elvis Manu sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

DAKİKA 55: Topla birlikte sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Stephane Sessegnon sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

DAKİKA 53: Sol kanattan Eljero Elia'nın ceza alanı içine ortasında Emmanuel Adebayor ayağıyla topu Marcio Mossoro'ya indiriyor. Marcio Mossoro, penaltı noktası civarından vuruşunu yapıyor ancak top Syarhey Palitsevich'ten geri dönüyor.

GOL! DAKİKA 50: Khalili frikikten uzak mesafeden muhteşem vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

DAKİKA 46: İkinci yarıya Medipol Başakşehir başladı.

DAKİKA 45+1: Hakem Ümit Öztürk'ün düdüğüyle ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

DAKİKA 44: Orta alanda yaşanan hava topu mücadelesinde Alexandu Epureanu, Jailton Paraiba'nın yüzüne dirseğiyle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk'ten sarı kart görüyor.

DAKİKA 42: Abdul Khalili'nin sağ kanattan ortasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Elvis Manu, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.

DAKİKA 35: Edin Visca'nın pasında Emre Belözoğlu ceza yayı sol tarafından topun gelişine vuruşunu yapıyor ancak top savunmaya çarparak kornere çıkıyor.

DAKİKA 32: Uğur Çiftçi'nin ceza alanı sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

GOL! DAKİKA 28: Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Adebayor boş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 20: Emmanuel Adebayor'un pasında Emre Belözoğlu hafif sol çaprazdan çok sert vuruyor ancak kaleci Johannes Hopf soluna giden topu uzanarak kornere çelmeyi başarıyor.

DAKİKA 17: Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile sağ kanattan serbest vuruşu kullanıyor. Emre'nin ortasında yükselik kazanan top kaleci Johannes Hopf'ta kalıyor.

DAKİKA 13: Stephane Sessegnon'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Syarhey Palitsevich altıpas önünden kafa vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

DAKİKA 12: Sol çaprazdan ceza alanı içine giren Elvis Manu kaleye şutunu çekiyor ancak savunmada Alexandu Epureanu'ya çarpan top kornere çıkıyor.

DAKİKA 10: Gael Clichy'in ara pasında Eljero Elia ceza alanı sol çaprazında topla buluşmak istiyor ancak kaleci Johannes Hopf kalesinden zamanında çıkarak topa sahip oluyor.

DAKİKA 7: Gael Clichy'nin sol kanattan ortasında Edin Visca ceza alanı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Johannes Hopf'un üzerine gidiyor.

DAKİKA 5: Uğur Çiftçi'nin uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Elvis Manu için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

DAKİKA 1: Hakem Ümit Öztürk'ün düdüğüyle karşılaşma Gençlerbirliği'nin vuruşuyla başlıyor.