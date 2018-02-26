Nasri’ye futboldan men cezası geliyor

Antalyaspor'un eski futbolcusu Samir Nasri’ye doping cezası yolda. Fransız futbolcunun avukatı, UEFA’nın Nasri’ye ceza vermesini beklediklerini açıkladı.

2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doping talimatlarına aykırı bir yöntemle tedavi gören Nasri, UEFA tarafından 2 yıllık bir cezaya çarptırılmıştı. Karara itiraz eden yıldız futbolcu, davayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşımış ve nihai karar çıkıncaya kadar cezanın ertelenmesini sağlamıştı. İngiliz basınına konuşan Nasri'nin avukatı, oyuncuyla ilgili men kararının bugün açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Müthiş iddia! Samir Nasri`ye 1 yıl doping cezası... Antalyaspor'la sözleşmesini devre arası transfer döneminde fesheden Samir Nasri'nin, UEFA'dan 1 yıl men cezası alacağı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Antalyaspor’a 2017 yazında Manchester City'den transfer olan Nasri, Süper Lig’de yalnızca 8 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi ocak ayı transfer döneminde karşılıklı olarak feshedildi.