Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman ikinci adam mı olsa?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-1 siyah beyazlı takımın galibiyetiyle sona eren derbi maçı, NTV Spor'daki Spor Servisi programında konuşuldu. Yorumcu Mehmet Demirkol, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş üzerinden maçı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında Beşiktaş’ın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan derbiyi değerlendirdi. Demirkol, Aykut Kocaman için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Demirkol’un açıklamaları…

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ SENİ BOZMAZ!’

Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir hezimet yaşasan da o seni yukarıda tutar. Şampiyonlar Ligi seni bozmaz aksine yukarda tutar. Maçtan önce düşünürken ’70’e kadar başa baş giderse acaba Fenerbahçe maçı alır mı?’ diye düşünüyordum. Şampiyonlar Ligi’nden gelmiş Beşiktaş’a karşı… Avrupa bizi çok bozdu falan yokmuş öyle bir şey.

‘ŞENOL GÜNEŞ’E FORMSUZ DİYORDUM AMA…’

Oyuncuların topla ilişkileri anlamında Beşiktaş’ın kadrosu çok daha iyi Fenerbahçe’den… Bu yüzden Aykut Kocaman’a o konuda kızma şansımız yok. Şimdi ben Şenol Güneş’in formsuz bir dönemden geçtiğini düşünüyordum ama dün yaptığı tüm hamleler işe yaradı. Hatta çok problem çıkarıyor dedim savunmanın göbeğini bile değiştirdi ama Fenerbahçe hiç tehdit edemedi.

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‘QUARESMA ATINCA BÖYLE ATIYOR’

Quaresma’nın attığı goller olmasa maçın ne olacağını bilmiyoruz. Quaresma attığı zaman acayip gol oluyor. O trivela gol olmasa ‘ya niye şu topa düzgün vurmuyorsun’ deriz. ‘Kaç tane golün var öyle’ derdik. Ama Quaresma atınca da böyle atıyor.

‘SANTRAFOR SORUNU VAR’

Beşiktaş’ta hâlâ bir santrafor sorunu var. Cenk’i sattılar ama diğerleri Gomis veya Burak Yılmaz etkisi gösteremedi.

‘KADRO KALİTESİ ÇOK FARKLI’

Fenerbahçe oyunu hiç alamadı. Sarı Lacivertliler ikinci yarı rakip yarı sahaya geçemedi neredeyse. Tek yaptıkları 40 metreden attıkları bir şuttu. Aykut hocaya “Şunu niye böyle yapmadın?” deme imkanımız çok yok. Çünkü arada ciddi bir kalite farkı var. Beşiktaş’ın kadro kalitesi Fenerbahçe’nin çok üstünde. Ancak oyun içi hamleler bazında Aykut Kocaman’a söylenecek çok şey var.

‘AYKUT KOCAMAN İKİNCİ ADAM MI OLSA?’

Aykut Kocaman çok iyi bir teknik adam mı yoksa büyük bir teknik direktörün yanında çok iyi bir ikinci adam mı olsa diye bazen düşünüyorum. Quaresma’yı, Aykut Kocaman oynatmaz. Valbuena’yı Şenol Güneş oynatır. Denklem budur.

‘ANADOLU TAKIMI GİBİ OYNADI’

Aykut Kocaman ile ilgili yorumlarım biraz tutarsız görünebilir ama tutarsızsa tutarsız ne yapayım. Şenol Güneş'in yaptığı tüm hamleler olumlu sonuçlanırken Aykut Kocaman Beşiktaş'ın hamlelerine cevap veremedi. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2. yarı Anadolu takımı gibi oynadı.

‘TARİHİ BİR FARK VE LİDERLİK ÇIKMALI’

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki katından fazla pas yaptı. 5 katı orta, 6 katı korner. İki katından fazla da şut. Ancak iki takımın isabetli şut sayısı aynıydı. Beşiktaş'ın bu senesini işte bu anlatıyor. Böyle bir oyundan normalde tarihi bir fark ve liderlik çıkmalı.

‘ÜMİT ÖZAT OLSA NE OLURDU?’

Aykut Kocaman ile Şenol Güneş kavga edebilir mi? Edebilir ama bundan kaçınırlar. Bu iki kişinin bir araya gelmesi büyük haber. Şenol Hoca kusura bakmasın. Hakeme doğru ittiği Mehmet Özdilek değil de mesela Ümit Özat olsa neler olurdu? Mehmet Özdilek, Beşiktaş efsanesi. ‘Olur öyle şeyler’ diyerek kapattı o konuyu. Kapatmayan birisi de olabilirdi.