Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir eğer kaybederse lider…

Ligde 23. haftanın kapanış maçında Başakşehir Gençlerbirliği karşılaşacak. Başakşehir liderlik koltuğu Galatasaray'a kaptırmamak için 9 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği'ni devirmek istiyor. Peki Başakşehir Gençlerbirliği maçı saat kaçta? İşte detaylar...

Süper Lig’te heyecan Başakşehir Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Maç eksiği ile Galatasaray’ın 1 puan gerisinde olan Başakşehir, liderlik koltuğunu kaptırmamak için 9 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği’ni yenmesi gerekiyor. Ümit Özat ile birlikte çıkış yakalayan Gençlerbirliği ise 13. sırada olmasına rağmen son 9 haftadır yenilgi yüzü görmedi. Büyük mücadeleye sahne olacak Başakşehir Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. İşte maça dair ayrıntılar…

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’de 23. haftanın kapanış mücadelesinde bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.