CANLI | Medipol Başakşehir Gençlerbirliği: 1-1 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçı ile noktalanıyor. Başakşehir, Başkent ekibini konuk edeceği kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılıp yeniden zirveye oturmanın peşinde. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta Medipol Başakşehir’in Gençlerbirliği’ni konuk ettiği karşılaşma ile kapanıyor. Topladığı 46 puanla maç eksiğiyle Galatasaray’ın bir puan gerisinde bulunan Abdullah Avcı’nın öğrencileri kazanarak liderlik koltuğunu geri almanın peşinde. Gençlerbirliği ise topladığı 25 puanla 13. sırada yer alırken zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarıp tehlike hattından uzaklaşmak istiyor. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Kritik karşılaşmadan önce Medipol Başakşehir’de yıldız futbolcu Arda Turan kadrodan çıkarıldı. Arda, sağ bacak arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemiyor. Saat 20.00’de başlayan maçı Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Uygar Bebek yapıyor.

DAKİKA 56: Hızlı gelişen atak sonrasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Elvis Manu sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

DAKİKA 55: Topla birlikte sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Stephane Sessegnon sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

DAKİKA 53: Sol kanattan Eljero Elia’nın ceza alanı içine ortasında Emmanuel Adebayor ayağıyla topu Marcio Mossoro’ya indiriyor. Marcio Mossoro, penaltı noktası civarından vuruşunu yapıyor ancak top Syarhey Palitsevich’ten geri dönüyor.

GOL! DAKİKA 50: Khalili frikikten uzak mesafeden muhteşem vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

DAKİKA 46: İkinci yarıya Medipol Başakşehir başladı.

DAKİKA 45+1: Hakem Ümit Öztürk’ün düdüğüyle ilk yarı Medipol Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona eriyor.

DAKİKA 44: Orta alanda yaşanan hava topu mücadelesinde Alexandu Epureanu, Jailton Paraiba’nın yüzüne dirseğiyle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk’ten sarı kart görüyor.

DAKİKA 42: Abdul Khalili’nin sağ kanattan ortasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Elvis Manu, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.

DAKİKA 35: Edin Visca’nın pasında Emre Belözoğlu ceza yayı sol tarafından topun gelişine vuruşunu yapıyor ancak top savunmaya çarparak kornere çıkıyor.

DAKİKA 32: Uğur Çiftçi’nin ceza alanı sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

GOL! DAKİKA 28: Emre’nin kullandığı serbest vuruşta Adebayor boş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 20: Emmanuel Adebayor’un pasında Emre Belözoğlu hafif sol çaprazdan çok sert vuruyor ancak kaleci Johannes Hopf soluna giden topu uzanarak kornere çelmeyi başarıyor.

DAKİKA 17: Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile sağ kanattan serbest vuruşu kullanıyor. Emre’nin ortasında yükselik kazanan top kaleci Johannes Hopf’ta kalıyor.

DAKİKA 13: Stephane Sessegnon’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Syarhey Palitsevich altıpas önünden kafa vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

DAKİKA 12: Sol çaprazdan ceza alanı içine giren Elvis Manu kaleye şutunu çekiyor ancak savunmada Alexandu Epureanu’ya çarpan top kornere çıkıyor.

DAKİKA 10: Gael Clichy’in ara pasında Eljero Elia ceza alanı sol çaprazında topla buluşmak istiyor ancak kaleci Johannes Hopf kalesinden zamanında çıkarak topa sahip oluyor.

DAKİKA 7: Gael Clichy’nin sol kanattan ortasında Edin Visca ceza alanı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Johannes Hopf’un üzerine gidiyor.

DAKİKA 5: Uğur Çiftçi’nin uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Elvis Manu için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

DAKİKA 1: Hakem Ümit Öztürk’ün düdüğüyle karşılaşma Gençlerbirliği’nin vuruşuyla başlıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Lucas, Palitsevich, Uğur, Scekic, Khalili, Jaiton, Sessegnon, Aydın, Manu