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MAÇ SONUCU: Roma 0-2 Milan

İtalya Serie A 26. hafta karşılaşmasında Milan'ı ağırlayan Roma kendi sahasında 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Milli futbolcu Cengiz Ünder sakatlanarak oyun dışında kaldı.
10:1026 Şubat 2018
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MAÇ SONUCU: Roma 0-2 Milan

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 26. hafta mücadelesinde milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Milan ve Cengiz Ünder’li Roma karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Milan 48. dakikada Patrick Cutrone ve 74. dakikada Davide Calabria’nın attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken Cengiz Ünder 73. dakikada bileğinden sakatlanarak yerini Gregoire Defrel’e bıraktı.

Bu sonucun ardından Roma 50 puanda kalırken Milan 44 puana ulaştı.

Cengiz Ünder’in sakatlığı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Etiketler
cengiz ünder Hakan Çalhanoğlu milan roma
Son güncelleme: 10:11 | 26.02.2018
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