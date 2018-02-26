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Jelena Karleusa’dan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği dev derbiden önce Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa Twitter'dan olay yaratan bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Fenerbahçe'ye küfür etti.
07:5726 Şubat 2018
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Jelena Karleusa’dan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa kişisel Twitter hesabından şok bir paylaşımda bulundu. Jelena, paylaşımında Fenerbahçe'ye küfür etti.

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“Haydi Beşiktaş, haydi Dusko, Fener'i s…” ifadelerini kullanan Jelena'nın paylaşımı Twitter gündemine damga vurdu.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Jelena Karleusa
Son güncelleme: 07:59 | 26.02.2018
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