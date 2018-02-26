Süper Lig puan durumu: Derbi sonrası zirve karıştı! İşte güncel puan durumu ve gelecek hafta fikstürü…

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı. Taraftarlar derbi sonrası puan durumunu ve gelecek hafta fikstürünü merak ediyor. Süper Lig'de derbiyle heyecan seviyesi zirveye ulaşan 23. haftanın puan durumu nasıl şekillendi? Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesiyle kartların yeniden dağıtıldığı 23. hafta Süper Lig güncel puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig’de haftalar ilerledikçe, zirve karışıyor. Şampiyonluk mücadelesinde puanlar birbirine çok yakın. Ligde oynanan karşılaşmalarla birlikte Süper Lig’de sıralama yeniden değişti. Derbiyle birlikte Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın puanları eşitlenirken haftanın kapanış maçında ise Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. İşte güncel puan durumu…

23. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU

FENERBAHÇELİ YILDIZ: MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK…

Fenerbahçe’nin Fas’lı futbolcusu Nabil Dirar, 3-1’lik Beşiktaş mağlubiyetini değerlendirdi. Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Belki bir derbi stresi yaşadık bu akşam. Özellikle Beşiktaş için çok önemli maçtı çünkü Şampiyonlar Ligi'nde kaybettikten sonra karşımıza çıktılar. İyi günümüzde değildik, hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Çok daha iyi oynamalıyız. Kupa iyi ayaklı. Bu gidişatı iyi idare etmeliyiz. Bu akşam Fenerbahçe gibi değildik. Umarım gerçek Fenerbahçe'yi perşembe günü gösteririz.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY A.Ş. 5 – 0 BURSASPORTELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 3 – 0 ATİKER KONYASPORKAYSERİSPOR 3 – 2 KASIMPAŞA A.Ş.AYTEMİZ ALANYASPOR 1 – 2 TRABZONSPOR A.Ş.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 0 – 0 ANTALYASPOR A.Ş.EVKUR YENİ MALATYASPOR 3 – 1 KARDEMİR KARABÜKSPORGÖZTEPE A.Ş. 1 – 0 DEMİR GRUP SİVASSPORBEŞİKTAŞ A.Ş. 3 – 1 FENERBAHÇE A.Ş.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – GENÇLERBİRLİĞİ

24. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART CUMABursaspor 20:00 Kayserispor

3 MART CUMARTESİ

Kasımpaşa 13:30 OsmanlısporBaşakşehir 16:00 GöztepeKarabükspor 19:00 Galatasaray

4 MART PAZAR

Antalyaspor 13:30 SivassporGençlerbirliği 13:30 AlanyasporKonyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 Akhisarspor

5 MART PAZARTESİ

Trabzonspor 20:00 Beşiktaş