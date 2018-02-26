Göztepe’de başarı bilimsel verilerle geliyor!

Süper Lig'de üst sıralara oynayan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, futbolun tüm bilimsel yönlerini hayata geçirdi. 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, Sivasspor galibiyetiyle kendine geldi.

Spor Toto Süper Lig’de evinde Demir Grup Sivasspor’u Demba Ba’nın müthiş golüyle 1-0 yenen Göztepe, 6 haftalık kabustan uyandı.

Üst üste oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor, Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği müsabakalarından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor’u yenip yeniden Avrupa kupaları için umutlandı. Sezonun ikinci yarısındaki ilk 3 puanını kazanan Göz-Göz, 36 puana yükselerek ilk 5 yolunda ayağa kalktı.

Bornova Stadı’nda her zaman olduğu gibi Göztepe’yi yalnız bırakmayan taraftarlar 90 dakika bitiminde takımla İsyan Marşı’nı söyleyerek kenetlendi. Futbolcular da galip gelememenin baskısını bu maçla üzerlerinden attı. Teknik direktör Tamer Tuna ise kazanılan kritik karşılaşmanın ardından camiayı heyecanlandıran mesajlar verdi.

İkinci yarıda oynadıkları Fenerbahçe ve Osmanlıspor maçlarında uzatma dakikalarında yedikleri gollerle fırsatları kaçırdıklarını ifade eden Tuna, “Kazanmak çok güzel. Biz kazanmaya alışkın bir takımız. Lig bitiminde de iyi bir pozisyonda olacağımıza inanıyorum. UEFA Avrupa Ligi’ne katılma düşüncesi camiamızdaki herkesin rüyası. Biz bunu başarabilecek kapasitedeyiz” yorumunu yaptı.

Bu hafta şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan Tuna, “Zor bir maç bizi bekliyor. Biz kendimize güveniyoruz. İstanbul’da da istediğimiz skoru alacak gücümüz var” dedi.

Şehitlerimiz için, İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nde eğitim gören pilotlara ait Göztepe armalı askeri montla sahaya çıkan genç teknik taraflı tarafsız herkesin de takdirini toplamayı başardı.

DEMBA BA GÖZTEPE’YE ISINDI

Göztepe’nin devre arasında Çin’in Shanghai Shenhua takımından transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, sarı-kırmızılılara çabuk ısındı. Önce 3-3 biten Osmanlıspor maçında siftah yapan Senegalli, Sivasspor karşısında jeneriklik bir gole imza atarak kalitesini gösterdi. Yaşadığı ağır sakatlığa ve maç eksiğine rağmen mücadeleci yapısını sürdüren Demba Ba taraftarın da gönlünü fethetti. Göztepeli futbolseverlerin özel besteler eşliğinde sevgi gösterilerinde bulunduğu Demba Ba, ocak ayında Atiker Konyaspor’a satılan Adis Jahovic’in yokluğunu çoktan unutturdu.

BİLİMSEL VERİLERLE BAŞARI GELİYOR

Süper Lig’de üst sıralara oynayan Göztepe’de teknik direktör Tamer Tuna, futbolun tüm bilimsel yönlerini hayata geçirdi. Sezon başında veriye dayalı karar destek sistemlerini uygulamaya başlayan Tunalı Göztepe, Sentio Analetik Platformu’nu kullandı. Saha içindeki tüm oyuncuların fiziksel, teknik ve taktiksel bilgilerini gerçek zamanlı analiz eden sistem, teknik ekibin bütün ölçüleri almasını sağladı. Sentio ile yapılan işbirliği çerçevesinde Göztepe’nin oyun anlayışına özel olarak eğitilmiş yapay zeka destekli algoritmalar da faaliyete girdi. Veriye dayalı destek projesinin önemine değinen Tamer Tuna, “Dünyadaki en iyi uygulamaları sadece takip etmiyoruz, Türk futboluna fayda getirecek yeni kavramları hayata geçiriyoruz” dedi.