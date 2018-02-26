Gol ofsayt, penaltı güme gitti

Maçta çok kritik hakem kararları vardı. Quaresma golleri atıp takımını galibiyete götürmeseydi, Cüneyt Çakır ve ekibi yine haftanın gündemi olurdu, derbinin önüne geçerdi. Fenerbahçe'nin attığı goldeki pozisyonda Giuliano topa vurduğu anda Fernandao'nun bulunduğu pozisyon açık bir şekilde ofsayt… Çünkü Giuliano topla oynadığı son anda rakip kale çizgisine yakın 2 yerine 1 oyuncu vardı. Kaleci öndeydi. Dolayısıyla pozisyon oyun kuralları gereği net bir ofsayttır. Quaresma ise ayağına basıldığını hisseder hissetmez kendisini biraz abartılı atmış olabilir ama pozisyon net penaltıydı. Bu pozisyonda ayağa basma çok net. İkinci golden önceki Negredo-Roman itişmesi de ikili mücadele sınıfından yani faul yok. Quaresma'nın Valbuena'ya girişi kontrolsüz ve sert ancak sarı kart yeterli, kırmızıya bence gerek yoktu. Aksine Fernandao'nun gol sevincine kırmızı kart çıkmalıydı.

Son olarak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Quaresma'ya dua etmeli. Eğer Beşiktaş maçı bu hakem hataları ile kaybetmiş olsaydı, ortalık yangın yerine dönerdi. Zaten kredisi tükenen MHK o koltukta kalamazdı.