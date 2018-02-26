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Giresunspor yeniden Metin Diyadin ile anlaştı!

Yılmaz Vural ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 1 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı.
17:4226 Şubat 2018
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Giresunspor yeniden Metin Diyadin ile anlaştı!

Giresunspor, İstanbulspor ile oynanan maç sonrası görevinden istifa eden teknik direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaştı.

Diyadin'in istifası sonrası büyük umutlar ile anlaşmaya vardıkları Yılmaz Vural ile 16 günlük çalışmanın ardından yollarını ayıran Çotanaklar 1 aylık aranın ardından lig başında göreve getirdikleri Metin Diyadin ile tekrardan anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Metin Diyadin ile 1,5 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, A.Ç Giresunspor'un geçtiği kötü günleri atlatması için var güçleri ile çabaladıklarını söyledi.

23 Şubat 2018 Giresunspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı TFF 1'inci lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'da 3 hafta önce göreve başlayan Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Bozbağ, “Giresunspor şehrin markasıdır ve bu şehir için büyük bir isimdir. Biz de bu ismi daha yukarılara taşımak adına çalışıyoruz. Son haftalarda talihsizlikler yaşadık ama bunları atlatacağız inşallah. Yılmaz hocanın ayrılmasının ardından 1 ay önce görevinden ayrılan Metin hocamız ile yeniden görüşmelere başladık ve 1,5 yıllık sözleşme yaptık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

A.Ç Giresunspor'a ligde ve kupada ilkleri yaşatan Metin Diyadin'in geri dönmesi sosyal medyada da ilginç tepkilere neden oldu. İşte o paylaşımlar…

Etiketler
giresunspor metin diyadin tff 1.lig yılmaz vural
Son güncelleme: 17:52 | 26.02.2018
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