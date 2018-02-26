Giresunspor yeniden Metin Diyadin ile anlaştı!

Yılmaz Vural ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 1 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı.

Giresunspor, İstanbulspor ile oynanan maç sonrası görevinden istifa eden teknik direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaştı.

Diyadin'in istifası sonrası büyük umutlar ile anlaşmaya vardıkları Yılmaz Vural ile 16 günlük çalışmanın ardından yollarını ayıran Çotanaklar 1 aylık aranın ardından lig başında göreve getirdikleri Metin Diyadin ile tekrardan anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Metin Diyadin ile 1,5 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, A.Ç Giresunspor'un geçtiği kötü günleri atlatması için var güçleri ile çabaladıklarını söyledi.

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Bozbağ, “Giresunspor şehrin markasıdır ve bu şehir için büyük bir isimdir. Biz de bu ismi daha yukarılara taşımak adına çalışıyoruz. Son haftalarda talihsizlikler yaşadık ama bunları atlatacağız inşallah. Yılmaz hocanın ayrılmasının ardından 1 ay önce görevinden ayrılan Metin hocamız ile yeniden görüşmelere başladık ve 1,5 yıllık sözleşme yaptık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

A.Ç Giresunspor'a ligde ve kupada ilkleri yaşatan Metin Diyadin'in geri dönmesi sosyal medyada da ilginç tepkilere neden oldu. İşte o paylaşımlar…

Metin Diyadin’in yeniden Giresunspor’un başına geçmesi ne kadar sevindiriciyse bir o kadar da komik. Değer miydi arkadaş bu kadar puan kaybına, maalesef kulüplerimiz çok kötü yönetiliyor, çok. — Can Taşkit (@cantaskitcom) 26 Şubat 2018

Giresunspor Metin Diyadin ile tekrar anlaşmış, sorun sanki hocadan ziyade bu sezon başına kadar olan istikrarlı yönetim anlayışından sapılması gibi duruyor. — mazlum şarkaya (@mazi35s) 26 Şubat 2018

Madem Metin Diyadin’i gönderecektiniz niye getirdiniz? — burak (@burakrdl) 26 Şubat 2018