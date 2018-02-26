Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 3-1 yenildiği derbi maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Aykut Kocaman'a yüklendi. Taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı mağlubiyetten sorumlu tuttu.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’a 3-1 yenildi. Mağlubiyetin faturasını Teknik Direktör Aykut Kocaman’a kesen taraftarlar, sosyal medyadan tecrübeli çalıştırıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. Aykut Kocaman’ın oynattığı futbol nedeniyle derbiyi kaybettiklerini düşünen Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada adeta isyan etti.
İşte Fenerbahçe taraftarının Aykut Kocaman hakkında yorumlarından bazıları:
Son güncelleme: 08:47 | 26.02.2018