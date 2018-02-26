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Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 3-1 yenildiği derbi maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Aykut Kocaman'a yüklendi. Taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı mağlubiyetten sorumlu tuttu.
08:4426 Şubat 2018
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Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’a 3-1 yenildi. Mağlubiyetin faturasını Teknik Direktör Aykut Kocaman’a kesen taraftarlar, sosyal medyadan tecrübeli çalıştırıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. Aykut Kocaman’ın oynattığı futbol nedeniyle derbiyi kaybettiklerini düşünen Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada adeta isyan etti.

26 Şubat 2018 Aykut Kocaman`dan olay Fikret Orman cevabı! Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın baskılı oyununa cevap veremediklerini ve attıkları golün ofsayt olduğunu belirtti. Kocaman, “Beşiktaş başkanının bu şekilde açıklama yapması ve sana mı kaldı demesi ayıp'' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

İşte Fenerbahçe taraftarının Aykut Kocaman hakkında yorumlarından bazıları:

Etiketler
Aykut Kocaman beşiktaş Fenerbahçe
Son güncelleme: 08:47 | 26.02.2018
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