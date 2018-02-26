Fenerbahçe hem 3 puanı hem de averajı kaptırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Quaresma'nın son golüne engel olamayan sarı-lacivertliler averaj avantajını da rakibine kaptırmış oldu.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup eden Fenerbahçe deplasmandaki rövanşı 3-1 kaybetti. Ricardo Quaresma’nın attığı son gol averaj avantajını Beşiktaş'a kazandırdı.

Aykut Kocaman`dan olay Fikret Orman cevabı! Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın baskılı oyununa cevap veremediklerini ve attıkları golün ofsayt olduğunu belirtti. Kocaman, “Beşiktaş başkanının bu şekilde açıklama yapması ve sana mı kaldı demesi ayıp'' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Müthiş anlara sahne olan maçta 1-0 öne geçen ancak skoru koruyamayan sarı lacivertliler arka arkaya yediği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Quaresma'nın uzatma dakikalarında attığı 3. gol ise bambaşka bir anlam kazandı. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'den 3 puanı alarak 3.sıraya yükselen Beşiktaş o golle Fenerbahçe'yi ikili averajda da geçti. Siyah beyazlılar Quaresma'nın o gülü sayeseinde Ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde, ligi Fenerbahçe'nin önünde bitirmeyi garantiledi.